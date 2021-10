Altri tre operai morti sul luogo di lavoro, in Italia le morti bianche sono ormai una tragedia sociale

Quella di ieri è stata l’ennesima giornata tragica che il mondo del lavoro italiano ha vissuto: tre persone sono rimaste uccise mentre lavoravano, e in attesa che la magistratura faccia luce su questi incidenti, a noi non resta che prendere atto che quello delle morti bianche è un problema che non può più essere ignorato



Quella di ieri è stata un’altra giornata drammatica per le morti sul lavoro, nello stesso momento oltretutto in cui l’esecutivo guidato da Mario Draghi si apprestava ad approvare le nuove misure per evitare quella che ormai sta diventando una vera e propria strage.

In provincia di Modena un operaio agricolo ha perso la vita: ha perso il controllo del trattore che stava guidando nei campi ed è rimasto ucciso, incastrato nelle lamiere. In Puglia invece un operaio di 62 anni è stato travolto da una pala meccanica mentre era di turno. Era impiegato in quel momento in una stabilimento di Barletta per conto di un’azienda che si occupa di pulizie per le industrie. Stessa tremenda sorte è toccata a Gianuario Derudas, un uomo di 43 anni rimasto ucciso, schiacciato da un muletto mentre si trovava per lavoro all’Ecocentro comunale di Sassari. Stava lavorando anche lui, intento a spostare alcuni materiali con un’apposita macchina. Solo che questa, secondo le prime ricostruzioni a un certo punto si è ribaltata: il muletto si è rovesciato uccidendo l’operaio sul colpo.

Un bilancio drammatico che ci ricorda ancora una volta quanto il problema delle morti bianche, della mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia più che mai attuale in Italia. Che i numeri in merito siano allarmanti, lo aveva già spiegato prima che si verificassero queste morti, il Presidente dell’Inail Franco Bettoni nel commentare le nuove misure del governo. Provvedimenti essenziali, spiega, in quanto da gennaio ad agosto del 2021 le denunce di infortunio sul lavoro sono state 349.449 (+8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020), che si raddoppia se il confronto viene fatto al netto dei contagi da Covid-19 (+17,5%). Rispetto ai primi otto mesi del 2020, il 2021 ha avuto un calo dei decessi del 6,2%, che diventa però un incremento se il confronto viene fatto al netto dei contagi da Covid-19 (+20%). L’incidenza dei Coronavirus, nei primi 8 mesi del 2020, è stata di quasi 1 denuncia ogni 2, mentre nel 2021 si è scesi a 1 denuncia Covid ogni 5». Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qualche giorno fa, perfettamente cosciente del fatto che ci troviamo di fronte a un problema sociale di assoluto rilievo, aveva lanciato un monito alla politica.

Mattarella aveva infatti parlato di queste morti sul lavoro che ormai leggiamo con un certa frequenza sui giornali, come di “una ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di incidenti avvenuti. La Costituzione nell’articolo 4 “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Affinché questo diritto sia effettivamente garantito, uno Stato democratico deve consentire a ognuno di svolgere la propria attività lavorativa, tutelandone la salute e assicurandone lo svolgimento nella più totale sicurezza”. Il problema per certi versi riguarda l’intero vecchio continente. Basti solo pensare che in Europa ogni anno si registrano oltre tremila morti bianche, un numero troppo alto, una strage a cui la politica deve fare di tutto per mettere fine.