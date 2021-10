Carmelo muore a 26 anni in un incidente in moto: da poco era nato il suo secondo figlio

Solo cinque giorni fa Carmelo aveva festeggiato il battesimo del suo secondo figlio con la compagna

Carmelo Vicari, 26 anni, è morto ieri, venerdì 15 ottobre, in un sinistro occorso a Maganuco, frazione di Pozzallo (Ragusa). Carmelo in sella alla sua moto, una Yamaha di grossa cilindrata che si è scontrata con un Suv Mitsubishi, guidato da una donna.

Purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare, nonostante siano intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e l’elisoccorso. Carmelo era di Modica (Ragusa) e aveva due figli piccoli, di cui uno nato da poco.

Solo cinque giorni fa, Carmelo aveva festeggiato con la sua compagna il battesimo del loro secondo figlio, nato da poco. Il 26enne era appassionato di moto ed enduro, e lavorava in una ditta della zona.

Ieri aveva finito di lavorare e si era messo in sella alla sua moto, percorrendo l’area industriale di Ragusa quando si è scontrato con il suv in questione. Carmelo lascia i genitori, la moglie e due figli piccoli. La donna che era alla guida del Suv Mitsubishi, 49 anni, è stata portata in elisoccorso all’ospedale di Catania.