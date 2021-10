Chiudersi all’amore di Dio | Il Vangelo di oggi Sabato 16 Ottobre 2021

Cosa è lo Spirito Santo se non l’amore di Dio? Chiudersi all’amore di Dio è qualcosa che ci chiude al suo perdono.

Liturgia di oggi Sabato 16 Ottobre 2021

SABATO DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Se consideri le colpe, o Signore,

Signore, chi ti può resistere?

Con te è il perdono, Dio d’Israele. (Cf. Sal 129,3-4)

Prima Lettura

Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Rm 4,13.16-18

Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede.

Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza: non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi – come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli» – davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esistono.

Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: «Così sarà la tua discendenza».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 104 (105)

R. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

Si è sempre ricordato della sua alleanza,

parola data per mille generazioni,

dell’alleanza stabilita con Abramo

e del suo giuramento a Isacco. R.

Così si è ricordato della sua parola santa,

data ad Abramo suo servo.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,

i suoi eletti con canti di gioia. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 16 Ottobre 2021

Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 12,8-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio.

Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà perdonato.

Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire».

Parola del Signore.

Chiudersi all’amore di Dio | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 16 Ottobre 2021

Riconoscere Gesù davanti agli uomini è sapersi professare cristiani senza vergognarsi davanti al mondo, che invece esclude il messaggio di Gesù e vive secondo i dettami della carne, degli sfizi, e non secondo lo spirito. La “bestemmia contro lo Spirito Santo” non è una “parola fuori posto” contro Dio, ma è proprio il non riconoscere la dimensione dello spirito, è rifiutare Gesù, è chiudersi alla sua grazia e al suo amore. Cosa è lo Spirito Santo se non l’amore di Dio? Chiudersi all’amore di Dio è qualcosa che ci chiude al suo perdono.

Offendere lo Spirito Santo è quindi offendere proprio l’amore di Dio, non riconoscerlo e negarne l’esistenza, è addirittura scambiarlo col male, attribuendo a Dio, invece che bontà e amore, tutto il contrario. Forse è, in definitiva, credere che l’amore non esista, cavalcare l’onda dell’odio e dell’egoismo per non tornare più al porto sicuro dell’abbraccio di Dio.

Il commento al Vangelo di ieri:

Dice papa Francesco in merito a questo passaggio misterioso e apparentemente controverso:

«C’è questa grande meraviglia, questo sacerdozio di Gesù in tre tappe – quella in cui perdona i peccati, una volta, per sempre; quella in cui intercede adesso per noi; e quella che succederà quando Lui tornerà […]. Quello che bestemmia su questo», sottolinea Papa Francesco, «bestemmia sul fondamento dell’ amore di Dio, che è la redenzione […]. ‘Ma che cattivo il Signore non perdona?’ – ‘No! Il Signore perdona tutto! Ma chi dice queste cose è chiuso al perdono. Non vuole essere perdonato! Non si lascia perdonare!’ .

Questo è il brutto della bestemmia contro lo Spirito Santo: non lasciarsi perdonare, perché rinnega l’unzione sacerdotale di Gesù, che ha fatto lo Spirito Santo». Lo Spirito Santo dunque è l’amore che salva, che guida, che illumina: se lo accogliamo avremo in noi l’amore. Così, non dovremo temere nulla, perché ci aiuterà sempre nella vita, ci indicherà al momento della prova come comportarci e ci guiderà al sicuro fino a Dio.