Previsioni Meteo DOMANI domenica 17 ottobre | nuvole con piogge al sud

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 17 ottobre. Al nord addensamenti sparsi in giornata. Al centro cieli sereni. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 17 ottobre.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a divenire velato in serata.

Centro e Sardegna:

Nubi basse su Abruzzo, Marche e Lazio meridionali, senza fenomeni associati; bel tempo sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso con rovesci o temporali diffusi su Sicilia e Calabria meridionale, e sparsi sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in aumento al centro-sud peninsulare e Sicilia, in diminuzione su alpi, prealpi e Sardegna settentrionale, stazionarie sul resto del paese; massime in lieve aumento al sud peninsulare e Sardegna, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili su tutto il paese.

Mari:

In generale da poco mossi a mossi.