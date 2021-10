Bollettino coronavirus 17 ottobre: 2.437 contagi, 24 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 17 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 2.437 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.983. Sono invece 24 le vittime in un giorno, 10 in più di ieri. Sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia in calo rispetto a ieri quando furono 472.535. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri. Sono 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 15 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, rispetto a ieri sono 16 in più. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 77.569, con un calo di 502 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.717.899, i morti 131.541. I dimessi e i guariti sono invece 4.508.789, con un incremento di 2.913 rispetto a ieri.

Le Regioni

Nel Lazio 288 nuovi casi, 116 a Roma

“Oggi nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1%. I casi a Roma città sono a quota 116″.A renderlo noto è l’assessore regionale alla Sanià Alessio D’Amato al termine della riunione della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In Emilia-Romagna 244 nuovi casi e due morti

In Emilia-Romagna sono 244 i nuovi contagi di coronavirus rilevati sulla base di quasi 21mila tamponi delle ultime 24 ore, i ricoveri sono sostanzialmente stabili mentre si registrano altre due vittime con Covid-19, una 70enne nel Cesenate e un 93enne nel Ravennate. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla pandemia. L’età media dei nuovi contagiati è 39 anni, mentre sul territorio per nuovi casi è in testa Bologna con 57 più tre del circondario Imolese, seguita da Ravenna (38) e Rimini (35). I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 32, uno in meno da ieri, mentre 296 sono i degenti negli altri reparti Covid (tre in più). Cala il numero dei casi attivi, che sono 14.198 (-543), di cui quasi il 98% in isolamento a casa perché senza sintomi o con sintomi lievi.

In Toscana altri 6 decessi

In Toscana sono 285.873 i casi di positività al Coronavirus, 232 in più rispetto a ieri. L’età media dei 232 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa: il 21% ha meno di 20 anni, il 17% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, l’ 8% ha 80 anni o più). Eseguiti 8.934 tamponi molecolari e 18.823 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. I ricoverati sono 219 (4 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano purtroppo sei nuovi decessi: cinque uomini e una donna, con un’età media di 76,7 anni, residenti due nella provincia di Firenze, due in quella di Pistoia, una in quella di Livorno e una in quella di Arezzo. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. Le persone complessivamente guarite sono 273.288 (226 in più rispetto a ieri, più 0,1%). Complessivamente, 5.135 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (4 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). Sono 12.251 (701 in meno rispetto a ieri, meno 5,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Rispetto alle singole province Firenze registra 78 casi in più rispetto a ieri, Prato 8, Pistoia 35, Massa 10, Lucca 14, Pisa 31, Livorno 8, Arezzo 8, Siena 23, Grosseto 17.

In Sicilia 229 i nuovi positivi, 2 i morti

Sono 229 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 9.789 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza risale al 2,3% ieri era al 2 %. L’isola oggi è al settimo posto nei contagi giornalieri, al primo c’è la Campania con 313 casi, al secondo la Lombardia con 297, al terzo il Lazio con 288, al quarto posto il Veneto con 253 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 244 e al sesto la Toscana con 232 casi. Gli attuali positivi sono 7.696 con una diminuzione di 31 casi. I guariti sono 258 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.937. Sul fronte ospedaliero sono adesso 288 i ricoverati, 5 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42 uno in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 35 casi, Catania 63, Messina 44, Siracusa 31, Ragusa 25, Trapani 10, Caltanissetta 12, Agrigento 8, Enna, 1.

In aggiornamento