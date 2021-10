Migranti: arrestati due scafisti. Ecco quanto chiedevano per un viaggio

84 migranti salvati al largo della Sicilia, i due scafisti che li accompagnavano sono stati arrestati. Chiedevano grosse cifre per il viaggio



10mila euro per farsi portare in Italia dalla Turchia via mare, questa è la cifra che hanno chiesto ai migranti che volevano sbarcare sulle coste siciliane. La Polizia e la Guardia di Finanza hanno arrestato i due scafisti Vladimir Iarkmak, russo di 61 anni, e Yevhen Paryhin, ucraino di 21 anni, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La loro nave era rimasta incagliata sulle rocce al largo di Aci Trezza, in provincia di Catania, intorno alle 2 e 30 del 14 ottobre, facendo scattare le operazioni di salvataggio su segnalazione degli operatori Frontex. Sulla imbarcazione 84 persone di nazionalità afgana, irachena e siriana in fuga dal proprio paese a cui era stata chiesta la cifra per il viaggio, aumentata rispetto alla solita “tariffa”. Secondo i testimoni però l’organizzazione di traffico dei migranti non si limita ai due arrestati ma questi sono solo i componenti di un sistema molto più grande.