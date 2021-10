Previsioni Meteo OGGI martedì 19 ottobre | velature e nebbia al nord

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 19 ottobre. Al nord addensamenti in aumento con possibili nebbie. Al centro cieli prevalentemente sereni con possibili coperture. Al sud cieli sereni per gran parte della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì martedì 19 ottobre.

Nord:

Molte nubi basse sulla Liguria, in estensione serale anche a basso Piemonte, Lombardia sudoccidentale ed Emilia; cielo poco nuvoloso o velato sul restante settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle zone pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti bassi e stratiformi attesi al primo mattino su Umbria meridionale, appennino laziale e settore abruzzese, in successivo diradamento con estesi rasserenamenti; cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di innocua nuvolosità alta e sottile sul resto del centro, salvo una intensificazione serale della copertura più significativa sulla toscana settentrionale.

Sud e Sicilia:

Addensamenti compatti con deboli rovesci attesi nelle ore diurne nell’entroterra calabrese e sulla Sicilia, in miglioramento serale con ampie aperture sulle relative aree centrosettentrionali della Calabria e su quelle centromeridionali siciliane; ampio e prevalente soleggiamento sul restante meridione.

Temperature:

Minime in rialzo su alpi e centro-sud Sicilia; in calo su Lazio centromeridionale, Molise, nord Campania, puglia centrosettentrionale e Basilicata orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in tenue diminuzione su basso Piemonte e Lombardia occidentale; in lieve aumento sui rilievi confinali altoatesini, Basilicata tirrenica e Sicilia occidentale; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli dai quadranti settentrionali sulle aree ioniche e variabili sul resto d’Italia.

Mari:

Da mossi a poco mossi adriatico centromeridionale, ionio e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sul canale di Sardegna.