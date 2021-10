Kammer (Fmi): “I vaccini sono decisivi per la ripresa economica”

Secondo il dirigente del Fondo Monetario Internazionale continuare con la vaccinazione di massa è l’unica soluzione possibile per sostenere la ripresa economica nel vecchio continente

La vaccinazione di massa rappresenta al momento l‘unica soluzione possibile per garantire benessere alla popolazione e permettere una reale ripresa economica. Questa l’opinione di Alfred Kammer, direttore a capo del dipartimento europeo del Fondo Monetario internazionale. Secondo il dirigente dell’Fmi, che ha rilasciato un’intervista sul tema al Corriere della Sera, “in Italia, e in tutta l’area euro, abbiamo osservato una risposta molto forte alla crisi, dopo una recessione profonda e uno straordinario sostegno monetario e fiscale, con l’obiettivo di mantenere stabile la struttura dell’economia, impedendo la distruzione di lavoro e capitale”. Kammer è inequivocabile sul fatto che sono i vaccini i veri “game changer” per il futuro economico della nostra nazione e più in generale dell’Occidente. Per questo è importante che tutti i paesi del vecchio continente aumentino gradualmente la percentuale di popolazione vaccinata.

Anche perché, spiega il direttore dell’FMI, se l’economia ha riaperto è anche grazie “alle aspettative sui vaccini” che hanno permesso “un rimbalzo assai più sostenuto di quanto avevamo stimato all’inizio. Le vaccinazioni permettono all’attività economica di non fermarsi, di crescere. E su questo punto l’Italia ha fatto un lavoro eccezionale, raggiungendo l’80% delle popolazione vaccinabile. Però bisogna fare di più in altri Paesi del continente, in particolare nell’Europa emergente, dove i tassi di vaccinazione sono molto più bassi”.