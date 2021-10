Violenza di genere: la Fondazione Somaschi [VIDEO]

Prima parte del reportage di Meteoweek sul tema della violenza di genere: intervista con la Fondazione Somaschi di Milano.

Cosa si intende per “violenza di genere”? Quali sono i meccanismi psicologici e sociali che la innescano? E’ più facile che si manifesti all’interno delle mura domestiche, in famiglia o al di fuori? Come fa una donna ad accorgersi di stare scivolando in una rete di brutalità e sottomissione, di iniziare vivere – come molte donne raccontano – in “trincea”? Come se ne può uscire? Quali sono gli strumenti a disposizione?

Abbiamo cercato di rispondere a queste domande parlando con operatori, addetti ai lavori, volontari, realtà sociali e strutture di aiuto, sostegno e consulenza. E anche con le vittime. Per cercare di fornire uno strumento di comprensione e di lettura di uno dei fenomeni sociali più inaccettabili ma purtroppo molto diffusi e frequenti nella nostra società. In questa prima parte Agnese Peccianti intervista Chiara Sainaghi, della Fondazone Somaschi di Milano. Per motivi di fruibilità l’intervista è suddivisa in due parti, in questo articolo vi proponiamo la prima.