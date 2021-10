Cose che riguardano Dio | Il Vangelo di oggi Venerdì 22 Ottobre 2021

Oggi siamo molto attenti a studiare tutte le circostanze e i fenomeni che influenzano i nostri tempi. Perché invece sulle cose che riguardano Dio siamo così sordi?

Liturgia di oggi Venerdì 22 Ottobre 2021

VENERDÌ DELLA XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Io t’invoco, o Dio, poiché tu mi rispondi;

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole.

Custodiscimi come pupilla degli occhi,

all’ombra delle tue ali nascondimi. (Sal 16,6.8)

Prima Lettura

Chi mi libererà da questo corpo di morte?

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Rm 7,18-25a

Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me.

Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra.

Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 118 (119)

R. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Insegnami il gusto del bene e la conoscenza,

perché ho fiducia nei tuoi comandi.

Tu sei buono e fai il bene:

insegnami i tuoi decreti. R.

Il tuo amore sia la mia consolazione,

secondo la promessa fatta al tuo servo.

Venga a me la tua misericordia e io avrò vita,

perché la tua legge è la mia delizia. R.

Mai dimenticherò i tuoi precetti,

perché con essi tu mi fai vivere.

Io sono tuo: salvami,

perché ho ricercato i tuoi precetti. R.

Il Vangelo di oggi Venerdì 22 Ottobre 2021

Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo?

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 12,54-59

In quel tempo, Gesù diceva alle folle:

«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?

Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo».

Parola del Signore.

Cose che riguardano Dio | Il commento al Vangelo di oggi Venerdì 22 Ottobre 2021

In questo Vangelo Gesù invita la generazione del tempo a confrontarsi con Lui e a considerare il suo operato e i suoi miracoli. Allora come oggi, non siamo forse tanto bravi a studiare tutte le circostanze e i fenomeni che influenzano i nostri affari, dal tempo atmosferico all’economia? E perché invece sulle cose che riguardano Dio siamo così sordi al suo richiamo e ai segni della sua presenza?

Questa è una condizione così comune all’”uomo di poca fede”: cioè a ciascuno di noi! Se avessimo fede come un granellino di senape, potremmo vedere grandi cose.

Non solo vederle, ma lasciare a Dio che le operi! È proprio di questa mancanza che Gesù chiede di renderci conto. Ci chiede di dialogare con lui per tutta la nostra vita, fino all’incontro definitivo con lui.

E cosa vuol dire mettersi d’accordo col nostro avversario lungo il cammino? Potrebbe voler dire di saperci riappacificare con tutti coloro con cui abbiamo dei rancori e delle questioni in sospeso. Altrimenti, saranno proprio questi rancori i nostri antagonisti che ci impediranno di vivere nella pace.