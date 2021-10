Truth decolla in Borsa, gli investitori danno fiducia al nuovo social fondato da Trump

Il social lanciato dal tycoon, ha raccolto, dopo l’annuncio, la fiducia degli investitori e dell’intero mondo finanziario. Molti esperti sostengono che si tratta della prima vera iniziativa di Trump per sancire la sua entrata come candidato alle prossime presidenziali.

Che la nuova iniziativa del tycoon sia un primo passo verso la riconquista della Casa Bianca non è certo un mistero. E l’inizio sembra essere dei più promettenti, almeno a giudicare dall’entusiasmo con il quale il mondo finanziario ha accolto l’annuncio del nuovo social media di Trump. Truth infatti ha registrato in borsa un incredibile +356 per cento. Si tratta del primo progetto della società Trump and Media Technology Group, un’azienda creata ex novo dall’ex inquilino della Casa Bianca tempo fa. Il nome fa già trasparire l’intento polemico con cui Trump inaugura questa sua creazione, e d’altronde il suo complicato rapporto con i social media è stato raccontato e sviscerato ben prima della sua presidenza, anche se il vero scontro si è naturalmente consumato durante il suo mandato.

Truth nasce, spiega Trump, per opporsi alla tirannia delle grandi multinazionali Big Tech

E le ripetute censure subite, sia da Twitter che dall’universo Zuckerberg, sembrano averlo convinto della necessità di “spostarsi” su una piattaforma in cui ritenesse adeguatamente tutelata la sua libertà espressione. E non deve averla trovata, considerato che la scelta alla fine è ricaduta sulla fondazione di un nuovo social media. Naturalmente, si tratta di una piattaforma che nasce anche con degli evidenti scopi politici: possedere un media se ti stai preparando ad affrontare le prossime elezioni della Casa Bianca, è un vantaggio non da poco, come d’altronde insegna anche la storia recente del nostro paese. L’ambizione di Truth è quella di opporsi alla tirannia e al monopolio esercitato dai grandi colossi big tech, come ha puntualizzato il tycoon nel discorso con cui ha annunciato il lancio del progetto che avverrà tra un mese.

La versione beta di Truth verrà rilasciata nel mese di Novembre 2021

“Viviamo in un mondo dove i talebani hanno un’enorme presenza su Twitter, mentre il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile!”

La versione beta di Truth verrà rilasciata a novembre, ma soltanto per un gruppo ristretto di utenti selezionati. E come si accennava in precedenza, sembra trattarsi di un successo annunciato. L’Ipo lanciata nella data del’8 Settembre 2021 da DWA ha già raccolto quasi un miliardo e mezzo di dollari, sestuplicando il suo valore in poco meno di un mese e mezzo.

Potrebbe anche non trattarsi dell’unica rivoluzione con cui la Trump Media and Technology intende presentarsi al mondo: si starebbe infatti anche valutando il lancio di un nuovo servizio streaming on demand, che sbarcherebbe sul mercato con il chiaro obiettivo di fare concorrenza a giganti come Netflix e Amazon.