Bollettino coronavirus 27 ottobre: 4.598 contagi, 50 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 27 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 4.598 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 4.054. Sono invece 50 le vittime in un giorno, due più di ieri. Sono 468.104 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 639.745. Il tasso di positività è all’1%, in aumento rispetto allo 0,6% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 75.365, secondo i dati del ministero della Salute, 319 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.752.368, i morti 131.954. I dimessi e i guariti sono invece 4.545.049, con un incremento di 4.226 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Emilia-Romagna sono stabili i nuovi contagi e i ricoveri

Sono sostanzialmente stabili, in Emilia-Romagna, i contagi da Coronavirus e i ricoveri. I nuovi positivi sono 307, individuati sulla base di circa 30mila tamponi fra antigenici e molecolari. Si contano però altri 13 morti, anche se non tutti delle ultime 24 ore, perché alcuni sono stati comunicati dopo alcuni giorni in seguito all’accertamento delle cause del decesso. Il più giovane è un uomo di 62 anni in provincia di Forlì-Cesena. Gli altri (sette a Bologna, due nel Ravennate, uno a Parma e Reggio Emilia, un altro a Forlì-Cesena) hanno più di 80 anni. Dall’inizio della pandemia, in Regione, sono morte 13.577 persone. Calano ancora i casi attivi che scendono sotto quota 9mila. Il 96,2% di loro sono in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 34 persone, come ieri, mentre negli altri reparti Covid i ricoverati sono 281 (-2). In termini assoluti la provincia con il più alto numero di contagi è Bologna (90 casi, dei quali 19 nel circondario Imolese) seguita da Forlì-Cesena (58) e Ravenna (43).

In Toscana 302 nuovi casi, 8 decessi

I ricoverati sono 260 (2 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (4 in più). In Toscana sono 302 i nuovi casi Covid (289 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico), che portano a 288.216 il totale delle positività dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.826 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.581 tamponi molecolari e 18.620 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,1% è risultato positivo. Sono invece 7.741 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.124, +1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 260 (2 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un’età media di 86,5 anni (3 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Siena). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 302 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Friuli Venezia Giulia 261 nuovi casi e un decesso

”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 243 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,78%. Sono inoltre 17.958 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,10%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 81 anni di Tolmezzo morto in ospedale a Udine); scendono a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 58 i pazienti ospedalizzati in altri reparti”.Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. ”I decessi complessivamente ammontano a 3.849, con la seguente suddivisione territoriale: 842 a Trieste, 2.028 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.756, i clinicamente guariti 34 e 1.470 le persone in isolamento.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 116.175 persone (il totale dei casi è stato ridotto di una unità a seguito della revisione del test) con la seguente suddivisione territoriale: 24.378 a Trieste, 53.051 a Udine, 23.198 a Pordenone, 13.927 a Gorizia e 1.621 da fuori regione”.”Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario regionale sono state rilevate le seguenti positività: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) un assistente amministrativo, un dirigente medico, un infermiere e un operatore socio sanitario; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) un terapista, un tecnico di laboratorio e un infermiere; nell’Irccs materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste un infermiere e un ostetrica; nel Cro di Aviano di un tecnico di radiologia.Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani non sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre sono state rilevate le positività di due operatori (Trieste e Gorizia)”.

In Calabria 137 nuovi contagi 1 morto

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 137 i nuovi contagi registrati (su 3.981 tamponi effettuati), +99 guariti e 1 morto (per un totale di 1.446 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +37 attualmente positivi, +34 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4).

