Il Brasile vuole processare Bolsonaro per crimini contro l’umanità

Una commissione del Senato accusa il presidente del Brasile di “crimini di lesa umanità” per le sue dichiarazioni sui vaccini anti-Covid

La commissione del Senato brasiliano che ha condotto un’indagine di sei mesi sulla gestione della pandemia da parte del governo ha chiesto di incriminare il presidente in carica del Brasile Jair Bolsonaro, accusato di nove reati tra i quali “crimini di lesa umanità“. Insieme al presidente la richiesta di imputazione è per altre 78 e due società per reati commessi durante la pandemia, tra cui i tre figli del presidente e a ministri del Governo, tra cui l’attuale e il precedente ministro della Salute, Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello, e l’ex-ministro degli Esteri Ernesto Araújo.

Attualmente in Brasile sono morte 606.246 persone per Covid-19 e 21.748.984 sono contagiate, il secondo Paese al mondo per decessi dovuti alla pandemia. L’accusa per Bolsonaro è relativa alle dichiarazioni fatte contro l’uso dei vaccini e in favore della clorochina, risultata inefficace contro il Covid e addirittura dannosa, in opposizione a quando raccomandato dalle autorità sanitarie brasiliane. Il documento redatto dalla commissione chiede inoltre di impedire l’accesso di Bolsonaro ai social network per il “ruolo rilevante” da lui svolto nella diffusione di notizie false sulla pandemia.

Il voto in Senato ha visto 7 membri a favore e 4 contrari. La relazione, frutto di sei mesi di indagine, sarà ora trasmessa alla giustizia ordinaria, alla Procura, alla Corte Suprema e persino alla Corte Penale Internazionale dell’Aja che dovranno valutare se avviare le relative procedure.

LE REAZIONI

La gestione di Bolsonaro si è rivelata poco impegnata “nella lotta effettiva alla pandemia e quindi nella tutela della vita e dell’integrità fisica dei brasiliani.. In tempi normali, sarebbe solo un esempio di disprezzabile ciarlataneria pseudoscientifica. Tuttavia, nel pieno di una pandemia globale, il presidente ha contribuito a dar vita ad una mostruosa tragedia”, scrive il presidente della commissione del Senato Renan Calheiros nel rapporto.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso la propria vicinanza e il proprio sostegno a Bolsonaro. “Il presidente Jair Bolsonaro e io siamo diventati grandi amici nell’arco degli ultimi anni – ha scritto Trump in una nota -. Lotta per il popolo del Brasile e lo ama“. Per Trump il capo dello Stato brasiliano “è un grande presidente, e non deluderà mai i cittadini del suo grande Paese“.