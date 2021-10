Il momento della conversione | Il Vangelo di oggi Giovedì 28 Ottobre 2021

Il momento della conversione non è che questo: un momento di profonda guarigione dell’anima, che Gesù viene a riportare alla vita.

Liturgia di oggi Giovedì 28 Ottobre 2021

SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI – FESTA

Questi sono uomini santi: il Signore li ha eletti nel suo amore generoso,

ha dato loro una gloria eterna.

Prima Lettura

Edificati sopra il fondamento degli apostoli.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni

Ef 2,19-22

Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù.

In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 18 (19)

R. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

I cieli narrano la gloria di Dio,

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.

Il giorno al giorno ne affida il racconto

e la notte alla notte ne trasmette notizia. R.

Senza linguaggio, senza parole,

senza che si oda la loro voce,

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

e ai confini del mondo il loro messaggio. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 28 Ottobre 2021

Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 6,12-19

In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore.

Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante.

C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti.

Parola del Signore.

Il momento della conversione | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 28 Ottobre 2021

Gesù, quando ci chiama, ci sceglie, ci trae da un contesto poco definito dove noi siamo diventati persone poco definite: il nostro carattere, la nostra individualità, il nostro zelo, il nostro entusiasmo per la vita si sono appiattiti, omologati, stanno morendo a poco a poco.

Quando lui ci chiama, e arriva il momento nella vita in cui lui ci trae da questo nulla, tutto sembra più chiaro, tutto si colora di bellezza. Subito Gesù ci mostra chi è, guarendoci dalle nostre infermità. Il momento della conversione, del resto, non è che questo: un momento di profonda guarigione del cuore e dell’anima, che Gesù viene a riportare alla vita.