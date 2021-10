Previsioni Meteo OGGI sabato 30 ottobre | coperto al nord

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 30 ottobre. Al nord coperture con rovesci in giornata. Al centro schiarimenti sparsi. Al sud nubi con prevalenza di bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 30 ottobre.

Nord:

Molto nuvoloso su Liguria, Piemonte e Valle d’aosta con precipitazioni sparse in arrivo da ovest dal tardo mattino/metà giornata; poco o parzialmente nuvoloso sul resto del nord, con nebbie in banchi su pianure orientali e lungo il corso del po’ fino al tardo mattino e in peggioramento pomeridiano e serale da ovest con precipitazioni sparse su Lombardia, Trentino-alto adige e settori ovest di Veneto ed Emilia-romagna. Quota neve sul settore alpino intorno 2000 metri.

Centro e Sardegna:

Su tutte le regioni velature anche estese ma con nebbie in bachi su Marche e Abruzzo fino al tardo mattino. Nel corso del pomeriggio nubi sempre più consistenti su Sardegna e Toscana, con isolate precipitazioni serali sull’isola e nord Toscana e nuvolosità in contestuale estensione verso est.

Sud e Sicilia:

Rovesci o temporali sparsi su Sicilia e Calabria, anche intensi fino la tarda mattina/metà giornata sui settori est di Sicilia e Calabria mentre saranno più isolati e al più moderati sui restanti settori, in miglioramento pomeridiano con fenomeni sempre più sporadici e con locali rovesci serali limitati alle aree costiere più meridionali di entrambe le regioni; prevalente soleggiamento sul resto del sud salvo locali addensamenti fino al tardo mattino e con velature serali in arrivo da ovest.

Temperature:

Minime in calo su Sardegna e Trentino-alto adige, stazionarie o in lieve e locale aumento sul resto d’Italia; massime in deciso aumento su Sicilia, Calabria, Basilicata, centro-nord Puglia, Molise, appennino campano e, in misura minore su Sardegna e restante Campania, in calo su Liguria di ponente, Piemonte e restante settore alpino centro-occidentale, stazionarie altrove.

Venti:

Moderati orientali con ulteriori rinforzi fino metà giornata su centro-sud Calabria e Sicilia orientale, moderati settentrionali sul resto dell’isola, in lenta diminuzione ovunque; deboli orientali sul resto del sud con residui rinforzi tra sud Puglia, Basilicata e nord Calabria; deboli variabili sul resto d’Italia, in rotazione dai quadranti meridionali su Sardegna e centro-settentrionali occidentali e in lenta intensificazione.

Mari:

Agitato lo ionio centro-meridionale con moto ondoso in lenta diminuzione; molto mossi il restante ionio e il settore orientale dello stretto di Sicilia mossi tirreno sud-orientale, basso adriatico, mare e canale di Sardegna, e poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in aumento su mare di Sardegna, mar Ligure e tirreno occidentale.