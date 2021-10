Bollettino coronavirus 31 ottobre: 4.526 contagi, 26 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 31 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalla Regioni.

Sono 4.526 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.878. Sono invece 26 le vittime in un giorno (ieri 37). Sono 350.170 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 477.352. Il tasso di positività è all’1,3% in lieve aumento rispetto all’1% di ieri. Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 17 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.754, ovvero 47 in più rispetto a ieri.

Le Regioni

In Campania 636 positivi, 4 decessi

Sono 636, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 22.925 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di contagio che ieri era pari al 2,74% ed oggi è 2,77%. Quattro i decessi. Negli ospedali calano a 16 i ricoveri in terapia intensiva (-4) e anche in degenza dove oggi sono 244 (-4 rispetto a ieri).

In Lombardia 474 nuovi casi e 4 decessi

Sono 474 i nuovi casi di persone positive al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 86.580 tamponi effettuati, con il tasso di positività stabile allo 0,5%. Scende di -8 unità il numero di persone ricoverate nei reparti ordinari, per un totale di 294 persone, mentre c’è un nuovo ingresso in terapia intensiva per un totale di 45 persone ricoverate. Sono 4 i decessi per Covid registrati che portano a 34159 il numero totale di morti dall’inizio della pandemia. La provincia più colpita è quella di Milano dove ci sono 134 nuovi casi di cui 64 nella città di Milano, segue Varese con 75, Monza e Brianza con 60, Brescia con 57, Bergamo con 31, Pavia con 26, Mantova con 22, Como con 18, Lecco con 9, Lodi con 5 e Sondrio con 2.

In Toscana, +385 nuovi casi e 2 morti

Altri 385 nuovi casi (età media 43 anni, il 33% è fra i 40 e i 59 anni, il 23% sotto i 20 anni), altri due morti per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il report giornaliero della Regione. Le vittime sono due donne di Firenze e Massa Carrara. Il totale va a 7.279 morti dall’inizio dell’epidemia. Coi nuovi casi – dato in netto rialzo, 98 unità in più di ieri – i positivi totali salgono a 289.637, 385 (+0,1% rispetto al totale del giorno precedente). Anche i guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.562. Sono stati 156 i guariti nelle 24 ore, a tampone di controllo negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.796 (+4,1% su ieri, prosegue l’aumento dopo settimane di calo costante). Tra loro i ricoverati sono 270 (+1 persona il saldo giornaliero su ieri, +0,4%) di cui 28 in terapia intensiva (+3 persone il saldo, pari al +12%). Altre 5.526 persone positive sono in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (+226 persone su ieri pari al +4,3%). Ci sono inoltre 15.974 persone in quarantena domiciliare (+41 su ieri pari al +0,3%), anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

