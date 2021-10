“Ti amerò per sempre” | Il Vangelo di oggi Domenica 31 Ottobre 2021

Dio è per sempre e immutabile nel suo amore, è l’unico fedele, è colui che ci dice davvero: “Ti amerò per sempre”, e che davvero non ci lascia!

Liturgia di oggi Domenica 31 Ottobre 2021

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

Non abbandonarmi, Signore, mio Dio,

da me non stare lontano;

vieni presto in mio aiuto,

o Signore, mia salvezza. (Sal 37,22-23)

Prima Lettura

Ascolta, Israele: ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore.

Dal libro del Deuteronòmio

Dt 6,2-6

Mosè parlò al popolo dicendo:

«Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.

Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 17 (18)

R. Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza,

Signore, mia roccia,

mia fortezza, mio liberatore. R.

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;

mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.

Invoco il Signore, degno di lode,

e sarò salvato dai miei nemici. R.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia,

sia esaltato il Dio della mia salvezza.

Egli concede al suo re grandi vittorie,

si mostra fedele al suo consacrato. R.

Seconda Lettura

Egli, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta.

Dalla lettera agli Ebrei

Eb 7,23-28

Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore.

Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli.

Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso.

La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Domenica 31 Ottobre 2021

Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 12,28b-34

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso“. Non c’è altro comandamento più grande di questi».

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

Parola del Signore.

“Ti amerò per sempre” | Il commento al Vangelo di oggi Domenica 31 Ottobre 2021

Gesù risponde a tono allo scriba: il più grande comandamento è quello di amare. Amare Dio e il prossimo. E questo amore non può essere svincolato, perché amare significa infatti voler bene autenticamente ad entrambi.

Perché Dio ci chiede di amarlo? Perché questa è la chiave della felicità! Se ameremo più di tutto ciò che è contenuto nel mondo, prima o poi ci abbandonerà. Invece Dio è per sempre e immutabile nel suo amore, è l’unico fedele, è colui che ci dice davvero: “Ti amerò per sempre”, e che davvero non ci lascia! Dio è colui nel quale possiamo con certezza e sicurezza riporre ogni nostro amore e speranza.

Indispensabile è la dimensione concreta dell’amore al prossimo nella gratuità. Queste due dimensioni, l’amore a Dio e agli altri, sono strettamente collegate: infatti, amando il prossimo sinceramente si si arriva a sperimentare la vera carità dove abita Dio e, viceversa, facendo un incontro autentico con Dio, in noi si infiamma un amore che non si può spegnere. In tutto questo, Dio ci dà questi due comandi non perché gli piaccia che noi “obbediamo” ad un precetto, ma perché possiamo essere felici e al sicuro, in vincoli di amore che non si spezzano e ci traggono in salvo.