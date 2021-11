Scuola, appello a chiudere mobilitazioni: “Presto il ripristino del turno unico”

Alunni in mobilitazione nelle scuole per chiedere il ripristino del turno unico di lezione. Il presidente dell’Anp: “Invito a desistere”

Un appello lanciato dal presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, affinché termini la mobilitazione studentesca di queste settimane. Tra queste in particolare l’occupazione del Liceo Virgilio di Roma, la quinta in soli due mesi, con gli studenti che hanno invocato una “scuola diversa, che ci arricchisca e che diffonda cultura senza pregiudizi. Siamo stanchi di una scuola che non ci stimoli ma, anzi, ci annichilisce, in cui non si parla di politica, attualità, educazione sessuale e ambiente” si legge in una nota diffusa dagli studenti occupanti.

Il problema maggiore è il doppio turno di lezioni su cui interviene il presidente dell’Anp: “Ho sempre espresso con chiarezza la mia posizione sulla contrarietà alle doppie fasce che incidono negativamente sugli orari di vita degli alunni e delle famiglie – ha dichiarato Giannelli -. Ma non posso essere d’accordo all’occupazione delle scuole anche se il motivo è condivisibile. Invito gli alunni in mobilitazione a desistere e ribadisco che continueremo a chiedere il ripristino del turno unico“.

Sul piano di discussione anche lo proroga dello stato di emergenza nella scuola motivato dalla pandemia. “Lo stato di emergenza penso sarà prorogato ma il tavolo prefettizio può porre una nuova valutazione ed optare per un’unica fascia oraria, cosa che io auspico e continuerò a chiedere” conclude Giannelli.