Picchia la madre per 10 euro da spendere in droga: arrestato 31enne

Un trentunenne è stato arrestato a Napoli per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, malmenava la madre, al punto di minacciarla di morte, poiché non voleva dargli dei soldi. La lite sembrerebbe essere scaturita addirittura per 10 euro. Adesso è in carcere in attesa di giudizio.

L’incubo di una donna a Ercolano, in provincia di Napoli, è finalmente giunto al termine: il figlio, che la malmenava e minacciava da tempo, è stato arrestato. Un trentunenne del posto con precedenti penali, il quale adesso dovrà difendersi davanti al giudice delle accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Per anni e anni aveva picchiato la madre, al punto da prometterle che prima o poi la avrebbe uccisa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una lite atroce per dieci euro, che la vittima non voleva dare al suo carnefice. Quest’ultimo, così, l’ha massacrata: gli servivano per acquistare una dose di sostanze stupefacenti.

La madre, a quel punto, non ha potuto più subire in silenzio e ha deciso di denunciarlo ai Carabinieri di Napoli, che hanno eseguito questa mattina il provvedimento di arresto emanato dal Gip del Tribunale del capoluogo partenopeo. È emerso dalle indagini che le aggressioni di questo tipo erano all’ordine nel giorno presso l’abitazione di Ercolano. Adesso, tuttavia, la donna non dovrà più temere ripercussioni. Il trentunenne, infatti, è stato fermato.