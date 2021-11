Il Nord traina l’economia dopo la ripresa. Il report di Bankitalia

Segnali di ripresa post-pandemia soprattutto nel Settentrione. Ma il Covid non ha aumentato il divario tra Nord e Sud come si pensava

Il Nord motore della ripresa economia italiana nell’era post-Covid. Non è una novità che il Settentrione fosse trainante per le sorti industriali del nostro Paese, ma a confermare il primato nell’epoca della pandemia arriva a il rapporto sulle economie regionali della Banca d’Italia da cui si evince questo dato.

Del resto il Nord Italia aveva accusato la crisi ben più delle altre zone durante il lockdown, ma paradossalmente il ritorno alla normalità non ha aumentato il divario economico con il Meridione come si pensava. “Anche la partecipazione al mercato del lavoro ha mostrato un parziale recupero nella prima metà del 2021, più intenso nel Mezzogiorno, pur rimanendo – si legge nel report – su valori inferiori a quelli pre-pandemici“.

Inoltre il Sud accusa un ritardo nella capacità di digitalizzarsi, in particolare nel ricorso all’home banking e all’utilizzo dei pagamenti digitali. “Nella prima parte del 2021, nonostante l’allentamento delle restrizioni, la quota di bonifici disposti online – si legge nel rapporto – ha continuato a crescere in tutte le macroaree, superando l’80% nella media nazionale“.

E poi il lavoro: “Le condizioni del mercato del lavoro mostrano segnali di miglioramento. Nei primi otto mesi dell’anno le posizioni lavorative nel settore privato non agricolo sono aumentate ovunque, soprattutto nella componente a termine del Centro Nord e nel comparto turistico del Mezzogiorno“, rileva la Banca d’Italia. Da luglio invece “con la scadenza del provvedimento di sospensione delle cessazioni promosse dal datore di lavoro, il tasso di licenziamento è moderatamente salito soprattutto nel Sud, per poi tornare in agosto su livelli contenuti in tutte le aree“.