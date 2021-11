Panico in autostrada: tir contromano a forte velocità [VIDEO]

Un tir ha percorso cinque chilometri contromano, a forte velocità, sull’autostrada Torino-Savona, tra un’area di servizio e il casello di Ceva (Cuneo).

Il mezzo pesante è stato poi intercettato da una pattuglia della polstrada allertata dalle chiamate di numerosi automobilisti nel panico.

LEGGI ANCHE > Donna uccisa a fucilate: fermato il marito, trovato in stato confusionale

È accaduto oggi. L’autista, un cittadino ucraino di 56 anni, ha spiegato agli agenti di aver sbagliato l’uscita dell’area di servizio per la stanchezza. Per lui ritiro immediato della patente, fermo del camion per tre mesi e multa da 2 mila euro.