Il presidente di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, ha detto la sua su green pass e manifestazioni

Il presidente Confcommercio Milano Carlo Sangalli, ha lanciato una petizione su Change.org per bloccare i cortei in centro di sabato. Non era mai accaduto. Intervistato da Il Corriere della Sera, ha detto: «Dopo un anno e mezzo di pandemia, che ha provocato perdite umane gravissime e colpito profondamente centinaia di migliaia di imprese, soprattutto del terziario, il Covid è al momento ancora sotto controllo e l’economia finalmente ha ripreso a crescere. In questo contesto va fatto ogni sforzo per contenere il contagio e permettere alle imprese di lavorare. Credo che 15 sabati consecutivi di cortei ‘no pass’ a Milano, e in altre città, che bloccano la vita del centro e non rispettano le regole, non vanno in questa direzione».

Sangalli ha proseguito asserendo che «le autorità competenti che devono decidere le modalità delle manifestazioni e fare in modo che vengano rispettate. La libertà di manifestare le proprie idee è l’architrave della democrazia. Mio padre, partigiano cattolico, ha combattuto come tanti altri per questo. Ma va rispettata la libertà di tutti».

Sangalli afferma inoltre che «il sabato, per il settore del commercio e della ristorazione, vale oltre il 25% del fatturato settimanale. Secondo un calcolo prudenziale del nostro Ufficio Studi milanese, gli ultimi tre sabati hanno comportato perdite per più di 10 milioni di euro a esercizi commerciali, bar e ristoranti delle zone interessate dai blocchi dei manifestanti. Senza considerare che una città percorsa ogni sabato da cortei che bloccano anche il traffico diventa certamente meno vivibile e attrattiva», ha chiosato il presidente Confcommercio Imprese per Italia, Camera di commercio Milano, Monza-Brianza Lodi nonché di Unioncamere.