Attacco con coltello su un treno: 3 feriti, arrestato un giovane arabo

Attacco con coltello su un treno in Germania, mentre il convoglio percorreva la tratta da Ratisbona a Norimberga. Sono rimaste ferite diverse persone, e una è stata arrestata.

Secondo fonti della Bild, i feriti sarebbero tre, due gravi, ma non in pericolo di vita. La persona arrestata sarebbe un 27enne di origini arabe. Il treno è fermo a Seubersdorf, in Baviera. “Ci sono feriti”, si è limitato a dichiarare un portavoce delle autorità a Bayerischer Rundfunk (Br24).