Previsioni Meteo OGGI sabato 6 novembre | cieli coperti

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 6 novembre. Al nord cieli prevalentemente coperti con possibili piogge. Al centro nuvole con piogge. Al sud addensamenti in aumento con rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 6 novembre.

Nord:

Cielo in prevalenza sereno o al più velato con velature che sull’ Emilia-romagna risulteranno più spesse. Dalla serata aumenteranno le nubi sull’ Emilia-romagna con locali deboli fenomeni sulla bassa Romagna.

Centro e Sardegna:

Tempo instabile con molte nubi accompagnate da fenomeni un po’ ovunque e che risulteranno localmente intensi sull’isola.

Sud e Sicilia:

Giornata ancora all’insegna della nuvolosità estesa con precipitazioni associate che saranno più consistenti su Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Temperature:

Minime in lieve calo su Sardegna meridionale; stazionarie su Molise e Puglia ed in lieve aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su Emilia-romagna, Veneto e settori meridionali di Piemonte e Friuli-venezia giulia; in generale lieve aumento sulle altre aree.

Venti:

Forti settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali; deboli settentrionali sul resto del nord; moderati orientali sul resto del paese ma con intensificazione su tutte le regioni tirreniche.

Mari:

Da molto mosso ad agitato mar di Sardegna; ma mossi a molto mossi mar ligure e canale di Sardegna; mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento su stretto di SIcilia e tirreno.