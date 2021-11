Bollettino coronavirus 8 novembre: 4.197 contagi, 32 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 249.115 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 434.771. Il tasso di positività è all’1,7%, in aumento rispetto all’1,3% di ieri. Sono invece 415 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35 (ieri 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.362, ovvero 147 in più rispetto a ieri

Sono 4.197 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.822. Sono invece 38 (RPT: 38) le vittime in un giorno (ieri 26). Il dato delle vittime di oggi è frutto di un ricalcolo: è stata infatti aggiornata la tabella relativa ai dati di ieri, modificando il numero totale delle vittime da 132.291 a 132.385. Sono 98.775 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 1.788 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.812.594, i morti 132.423. I dimessi e i guariti sono invece 4.581.396, con un incremento di 2.727 rispetto a ieri.

Le Regioni

Nel Lazio 449 nuovi casi e 10 morti

“Oggi nel Lazio su 9.570 tamponi molecolari e 17.875 tamponi antigenici per un totale di 27.445 tamponi, si registrano 449 nuovi casi positivi (-248), 12 i decessi (+10) il dato comprende un recupero di ritardate notifiche, 510 i ricoverati (+28), 61 le terapie intensive (+2) e +455 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6% – prosegue D’Amato – I casi a Roma città sono a quota 212. Le somministrazioni del vaccino anti Covid di ieri sono aumentate del 22% rispetto a domenica scorsa, in prevalenza terze dosi. L’87% della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. E’ necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall’eta’ trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del Green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali”.

In Emilia-Romagna 536 nuovi casi e aumentano ricoveri

Sono 536 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna sulla base di quasi 16mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri e si registrano altri sei morti di pazienti con Covid-19. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione che evidenzia anche una ulteriore accelerazione della campagna vaccinale con il traguardo di 200mila terze dosi inoculate. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni. Nelle province Bologna è ancora in testa con 124 nuovi casi più altri 41 di Imola, poi Modena con 100. Le sei vittime sono un 79enne in provincia di Piacenza, un 79enne e un 84enne in provincia di Bologna, un 84enne e un 95enne in provincia di Ferrara, una 74enne nel Riminese. In totale, dall’inizio della pandemia, in regione i decessi sono stati 13.627. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 38 (+2 rispetto a ieri), 341 quelli negli altri reparti Covid (+12). I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 8.662 (+204), il 95,6% in isolamento a casa.

Aumentano ricoveri Piemonte, 2 morti e 290 nuovi casi

Salgono i ricoveri per Coronavirus in Piemonte, che registra anche due decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 25 (+4), quelli nei reparti ordinari 224 (+20). L’Unità di crisi regionale segnala anche 290 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,7% dei 43.260 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 208 (71,7%). I nuovi guariti sono 241, mentre le persone in isolamento sono 4.620 e gli attualmente positivi 4.869. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 391.181 positivi, 11.828 decessi e 374.484 guariti.

In aggiornamento