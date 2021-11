Ciro Grillo, il video della difesa. Il bacio tra lui e la vittima: “Era consenziente”

Ciro Grillo e l’accusa di stupro, il video mostrato dalla difesa: un bacio con la ragazza nella sera del 17 luglio al Billionaire. Per i legali del giovane, la vittima “era consenziente”. Diffusa anche la registrazione audio della ragazza.

Durante la trasmissione di Rete 4 “Controcorrente”, è stato mandato in onda un video di 30 secondi, una delle prove della difesa del figlio di Beppe Grillo per dimostrare che la giovane fosse consenziente. Nel video viene mostrato il bacio tra Ciro Grillo, accusato di violenza di gruppo, e la presunta vittima, Silvia. È la serata del 17 luglio 2019, e i giovani (Ciro Grillo e i suoi tre amici, ovvero Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria) si trovano al Billionaire di Porto Cervo.

In questa occasione hanno conosciuto Silvia e una sua amica, due ragazze di Milano, avvicinate grazie a un amico in comune. Nel video incriminato (girato da Francesco Scarnecchia) è possibile vedere Ciro e Silvia tentare più volte un approccio, anche se non è possibile capire realmente chi tra i due fa la prima mossa. Dai fotogrammi, però, si vede la ragazza mentre tenta di baciare Ciro Grillo, che però si allontana. E quando il ragazzo prova in seguito a ricambiare il bacio, è la ragazza invece a scostarsi.

Le testimonianze degli amici

Di questo episodio, Ciro aveva parlato già durante il primo interrogatorio. Secondo gli avvocati difensori del giovane, il video dovrebbe dimostrare proprio la confidenza e la complicità tra la ragazza e l’accusato. La vicenda, però, non è ancora del tutto chiara. Per cercare di far luce di quanto accaduto quella sera, e capire bene cosa sia successo prima e soprattutto dopo quei 30 secondi di video, è stato ascoltato anche Alex (l’amico in comune tra le ragazze e il gruppo di amici). “A un certo punto mi sono girato e ho visto non in pista, ma nel privé, che Ciro Grillo e Silvia si baciavano, erano soli nel privé”, ha spiegato il giovane, a conferma anche della versione lasciata da Vittorio Lauria – che spiegò come vide “Silvia e Ciro baciarsi in discoteca”.

Di quella serata al Billionaire ha parlato anche l’amica di Silvia. “Durante la serata ho notato che un po’ tutti i ragazzi si avvicinavano a lei. Io sono più riservata e lei è più estroversa, all’interno del locale nessuno si è avvicinato a me”, ha raccontato la giovane. E ancora, parlando di quel bacio, la stessa ha poi continuato: “Mentre ero in pista mi sono voltata verso il tavolo e ho visto Ciro e Silvia da soli seduti su un divanetto, che si baciavano, in particolare ho visto che il bacio è partito da Silvia e che dopo pochissimo Silvia si staccava, non mi è sembrato lo respingesse in maniera brusca, ma, comunque, conoscendola, mi è sembrato dal suo atteggiamento che non corrispondesse l’interesse verso Ciro; ho visto che dopo questo gesto Silvia è rimasta comunque seduta sul divano accanto a Ciro e che parlavano”.

La registrazione della vittima

Sempre nel corso della trasmissione, inoltre, è stata fatta ascoltare una registrazione datata luglio 2019, e risalente a due settimane dopo il presunto stupro avvenuto in Sardegna. Nell’audio è possibile ascoltare Silvia, mentre parla con l’amica dei suoi rapporti avvenuti con diverse persone conosciute in discoteca. “Oh io Milano l’ho già fatta fuori. Cioè, è ridicola la mia situazione. Io non volevo tornare a Milano. Ma anche per questo motivo”, esordisce la ragazza.

E prosegue: “Cioè, io scendo di casa giù la sera no? Vado al bar lì, c’è *** che mi dice ‘Ah ma allora quei ragazzi dell’altra sera?’. Io non lo so, cioè. Tutto il mondo conosce. La sfiga madornale è il fatto che magari mi faccio gente in diverse serate, poi me le ritrovo lì tutte insieme allo stesso tavolo. E sono tipo: “Ah guarda, il gruppetto che mi sono fatta a luglio, o a giugno, o a marzo”. Sempre così, ma che c*** di sfiga. Poi magari tipo gente che mi ferma per strada e mi fa “ehi ma tu sei la ragazza di ieri sera?”. Io sono tipo… io non mi ricordo della tua faccia però ok, ci sta”.