Il regno di Dio è già qui | Il Vangelo di oggi Giovedì 11 Novembre 2021

Liturgia di oggi Giovedì 11 Novembre 2021

SAN MARTINO DI TOURS, VESCOVO – MEMORIA

Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele,

che agirà secondo i desideri del mio cuore. (Cf. 1Sam 2,35)

Prima Lettura

La sapienza è riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell’attività di Dio.

Dal libro della Sapienza

Sap 7,22-8,1

Nella sapienza c’è uno spirito intelligente, santo,

unico, molteplice, sottile,

agile, penetrante, senza macchia,

schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto,

libero, benefico, amico dell’uomo,

stabile, sicuro, tranquillo,

che può tutto e tutto controlla,

che penetra attraverso tutti gli spiriti

intelligenti, puri, anche i più sottili.

La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento,

per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.

È effluvio della potenza di Dio,

emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente;

per questo nulla di contaminato penetra in essa.

È riflesso della luce perenne,

uno specchio senza macchia dell’attività di Dio

e immagine della sua bontà.

Sebbene unica, può tutto;

pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova

e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,

prepara amici di Dio e profeti.

Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza.

Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione,

paragonata alla luce risulta più luminosa;

a questa, infatti, succede la notte,

ma la malvagità non prevale sulla sapienza.

La sapienza si estende vigorosa da un’estremità all’altra

e governa a meraviglia l’universo.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 118 (119)

R. La tua parola, Signore, è stabile per sempre.

Per sempre, o Signore,

la tua parola è stabile nei cieli.

La tua fedeltà di generazione in generazione;

hai fondato la terra ed essa è salda. R.

Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino a oggi,

perché ogni cosa è al tuo servizio.

La rivelazione delle tue parole illumina,

dona intelligenza ai semplici. R.

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo

e insegnami i tuoi decreti.

Che io possa vivere e darti lode:

mi aiutino i tuoi giudizi. R.

Il regno di Dio è in mezzo a voi.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 17,20-25

In quel tempo, i farisei domandarono a Gesù: «Quando verrà il regno di Dio?». Egli rispose loro: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!».

Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: “Eccolo là”, oppure: “Eccolo qui”; non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, così sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione».

Parola del Signore.

Il regno di Dio è già qui | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 11 Novembre 2021

Il regno di Dio è già qui! Da quando? Proprio da quando Gesù è sceso sulla terra, portando un po’ di paradiso a tutti noi tramite il suo Vangelo, la “buona notizia” della sua resurrezione e della vita eterna. Ci ha lasciato anche il suo esempio “inimitabile”: come lui non c’è nessuno! Per quanto ci ha chiesto di seguire i suoi passi, nessuno è come lui e nessuno può dirci: “Eccolo là”, oppure: “Eccolo qui”.

Gesù è venuto sulla terra 2000 anni fa e tornerà una sola volta, come un fulmine che scende sulla terra, in grande gloria. Ci ha lasciato detti quali saranno i segni della sua venuta che avverrà dal Cielo, anche se non è possibile per nessuno stabilire il giorno e l’ora, perché sono conosciuti solo al Padre.

Eppure, Egli si è fatto vicino a noi, si è fatto prossimo, e proprio nel prossimo potremo incontrarlo ogni giorno, ricordandoci di quel “l’avrete fatto a me” che è riferito a tutti i piccoli e i bisognosi della terra, dove lui misteriosamente si incarna. In base a quanto avremo amato e quanto bene avremo fatto il regno di Dio sarà vicino a noi anche in questa vita.