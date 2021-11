Bollettino coronavirus 12 novembre: 8.516 contagi, 68 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 novembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 8.516 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.569. Sono invece 68 le vittime in un giorno. Ieri erano state 67. Sono 110.659 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 3.739 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.843.957, i morti 132.686. I dimessi e i guariti sono invece 4.600.612, con un incremento di 4.715 rispetto a ieri.

Sono 498.935 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 595.812. Il tasso di positività è all’1,7%, in aumento rispetto all’1,4 di ieri. Sono invece 445 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.525, ovvero 16 in più rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia 1.103 nuovi casi e 6 decessi

Con 99.009 tamponi effettuati è di 1.103 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita all’1,1% (ieri 0,8%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+4, 49) e nei reparti (+25, 434). Sono 6 i decessi, che portano il totale a 34.222 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 365 i positivi segnalati a Milano (di cui 152 a Milano città), 82 a Bergamo, 116 a Brescia, 50 a Como, 40 a Cremona, 27 a Lecco, 32 a Lodi, 47 a Mantova, 102 a Monza, 44 a Pavia, 9 a Sondrio e 132 a Varese.

Lazio, oltre mille casi, come sei mesi fa

“Oggi nel Lazio si supereranno i mille casi Covid con 5 decessi di cui 4 non vaccinati”. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. “L’ultima volta che è stata superata la soglia dei mille casi giornalieri risale a circa sei mesi fa, quando però il numero dei ricoveri in area medica superava le 2 mila unità e in terapia intensiva si arrivava a circa 300 posti occupati, a fronte di una situazione odierna di 535 posti in area medica e 68 in terapia intensiva – sottolinea l’Unità di Crisi – Questo significa che a parità di casi positivi, per l’effetto delle vaccinazioni, si registra un numero molto inferiore di ricoveri”.

In Campania 869 positivi, sei decessi

Continua ad aumentare in Campania l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 869 i casi positivi al Covid su 26.309 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 3,26%, oggi è 3,30%. Sei i morti, cinque nelle ultime 48 ore ed uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta invariato a 17 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive e resta invariato a 290 anche in degenza.

In Emilia-Romagna quattro morti e ricoveri in crescita

Con i contagi in crescita come annunciato dall’assessore regionale Raffaele Donini (i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 712 e non 742 come precedente comunicato) in Emilia-Romagna si contano anche quattro morti e si registra una seppur lenta crescita dei ricoveri. Fra le vittime, a Ravenna, anche una donna di 57 anni. Morti anche un uomo di 73 a Piacenza, uno di 96 a Imola e uno di 102 a Forlì. In terapia intensiva ci sono 42 ricoverati, mentre sono 362 quelli negli altri reparti Covid. Parallelamente ai contagi quotidiani tornano a crescere anche i casi attivi che si avvicinano a 10mila. In termini assoluti, la provincia con il numero più alto dei contagi è quella di Bologna (172, 34 dei quali nell’Imolese), seguita da Forlì-Cesena (145) e Modena (120).

In Sicilia 546 nuovi positivi, 7 i morti

Sono 546 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 23.109 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 604 L’incidenza sale a 2,4% (ieri era al 2,3%). L’isola è al settimo posto per contagi, dopo Lombardia con 1.103 casi, Lazio con 1.073, Veneto con 1.029, Campania con 869, Emilia Romagna con 712 e Friuli Venezia Giulia con 577 casi. Gli attuali positivi sono 8.985, con un aumento di 126 casi. I guariti sono 413 mentre si registrano 7 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.085. Sul fronte ospedaliero sono adesso 358 i ricoverati; 10 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 50, tre in più rispetto a ieri . Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo registra 101 nyovi casi, Catania 162, Messina 124, Siracusa 47, Ragusa 23, Trapani 26, Caltanissetta 15, Agrigento 33, Enna, 15.

In Piemonte 397 nuovi casi, 6 morti

In Piemonte i nuovi casi di Covid oggi sono 397, dei quali 184 accertati dopo test rapidi. In totale in tamponi processati sono 51.980, di cui 46 mila antigenici, con un tasso di positività dello 0,8%. I decessi sono 6, tutti relativi a giorni precedenti, il totale da inizio pandemia è di 11.849 vittime. Stabile il numero dei ricoverati: 24 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 242 negli altri reparti (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.287, i nuovi guariti 140.

