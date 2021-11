Fidarsi, affidarsi e affidare | Il Vangelo di oggi Sabato 13 Novembre 2021

l segreto per avere fede? Fidarsi, affidarsi e affidare a Dio tutti noi tessi, la nostra vita e gli altri, con amore.

Liturgia di oggi Sabato 13 Novembre 2021

SABATO DELLA XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Giunga fino a te la mia preghiera,

tendi l’orecchio alla mia supplica, Signore. (Sal 87,3)

Prima Lettura

Il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli e saltellarono come agnelli esultanti.

Dal libro della Sapienza

Sap 18,14-16; 19,6-9

Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose,

e la notte era a metà del suo rapido corso,

la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale,

guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio,

portando, come spada affilata, il tuo decreto irrevocabile

e, fermatasi, riempì tutto di morte;

toccava il cielo e aveva i piedi sulla terra.

Tutto il creato fu modellato di nuovo

nella propria natura come prima,

obbedendo ai tuoi comandi,

perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi.

Si vide la nube coprire d’ombra l’accampamento,

terra asciutta emergere dove prima c’era acqua:

il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli

e flutti violenti una pianura piena d’erba;

coloro che la tua mano proteggeva

passarono con tutto il popolo,

contemplando meravigliosi prodigi.

Furono condotti al pascolo come cavalli

e saltellarono come agnelli esultanti,

celebrando te, Signore, che li avevi liberati.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 104 (105)

R. Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto.

A lui cantate, a lui inneggiate,

meditate tutte le sue meraviglie.

Gloriatevi del suo santo nome:

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. R.

Colpì ogni primogenito nella loro terra,

la primizia di ogni loro vigore.

Allora li fece uscire con argento e oro;

nelle tribù nessuno vacillava. R.

Così si è ricordato della sua parola santa,

data ad Abramo suo servo.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,

i suoi eletti con canti di gioia. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 13 Novembre 2021

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 18,1-8

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:

«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”».

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

Parola del Signore.

Fidarsi, affidarsi e affidare | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 13 Novembre 2021

Pregare con fede senza “stancarsi mai” vuol dire assicurarsi il dialogo continuo del cuore con Dio e sapere di star sempre sotto il suo sguardo amorevole. Il giudice disonesto della parabola favorisce la vedova che gli implora giustizia: quanto più Dio ci ascolta e veglia su di noi!

È importante però che ci ricordiamo di Lui e che questo dialogo sia offerta oltre che richiesta: alla base di questa comunione c’è la nostra fede. Dio “ci fa giustizia”, cioè ci protegge ed esaudisce prontamente, ma dobbiamo coltivare il nostro legame di fiducia con lui tramite la preghiera, perché solo la fiducia può permettergli di agire in alcune situazioni particolari.

Una preghiera senza fiducia non arriva con amore al cuore di Dio, perché lo ferisce, mentre una fede senza preghiera è come chi aspetta un ospite ma non gli apre la porta di casa. Pregare Dio con fiducia ci fa vedere invece quei veri e propri miracoli che chiediamo, da quelli più silenziosi, che avvengono nella nostra anima, a quelli che non ci aspettiamo. Il segreto per avere fede? Fidarsi, affidarsi e affidare a Dio tutti noi tessi, la nostra vita e gli altri, con amore.