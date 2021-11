Previsioni Meteo OGGI domenica 14 novembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI domenica le previsioni meteo del 14 novembre. Al nord piogge sparse tutto il giorno. Al centro nuvolosità varia. Al sud cieli coperti tutto il giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 14 novembre.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi in serata sulle regioni occidentali.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi su Toscana, Sardegna, in estensione anche a Lazio settentrionale dalla sera; cielo in generale parzialmente nuvoloso sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato, con locali deboli piogge o rovesci. Dalla sera sensibile aumento della nuvolosità compatta lungo le aree costiere ioniche e sulla Puglia salentina, con rovesci o temporali diffusi.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle alpi occidentali, Sardegna, sud peninsulare, Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, in aumento in pianura padana e Sicilia, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al nord ed isole maggiori, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Generalmente deboli variabili, in sensibile intensificazione serale da sud-est sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria meridionale.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure, mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio, tendente quest’ultimo a divenire agitato dalla sera; da poco mossi a mossi i restanti mari.