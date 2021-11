Aperta inchiesta su concorsi Università Stranieri di Perugia:«Irregolarità nello svolgimento»

La Guardia di Finanza di Perugia, incaricata dalla Procura, sta indagando sui concorsi dell’Università degli Stranieri della città, per presunte irregolarità

La Guardia di Finanza di Perugia, incaricata dalla Procura, sta investigando su presunte irregolarità nello svolgimento dei concorsi all’Università per Stranieri della città. I finanzieri hanno effettuato un decreto di acquisizione ed esibizione di atti e documenti, con notificazione di garanzia nei confronti di diverse persone indagate per «corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio, rivelazione e uso segreti d’ufficio».

L’inchiesta segue all’indagine che lo scorso anno aveva coinvolto il calciatore Luis Suarez, in merito a un esame sostenuto al suddetto Ateneo. Dopo aver esaminato i vari materiali acquisiti dalle forze dell’ordine, sono venuti fuori elementi che permettono di ipotizzare presunte irregolarità nello svolgimento di certi concorsi, indetti per assumere ricercatori e insegnanti universitari.

Leggi anche:—>Covid, gli anestesisti: «No vax zoccolo duro, non ci ripensano anche se si ammalano»

L’ipotesi è che i risultati potrebbero essere stati predeterminati, caso per caso, tramite la scelta dei tempi di uscita dei bandi, la profilazione e dopo aver trovato commissari compiacenti e verificato ogni fase delle selezioni, fino a nominare i candidati prestabiliti, a prescindere dal merito.

Leggi anche:—>Covid, De Robertis: «Non tutti i ricoverati no vax si ricredono sul vaccino. Molti continuano imperterriti»

«Ritenute tali condotte degne di approfondimento investigativo ed al fine di verificare l’eventuale grado di coinvolgimento delle persone indagate, anche a loro tutela», scrive il procuratore capo Raffaele Cantone, «sono stati disposti puntuali accertamenti, mediante l’acquisizione di ulteriore documentazione relativa alle singole procedure concorsuali».