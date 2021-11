Fedez ironizza su Alfonso Signorini: cartellone elettorale anti-aborto dal Medioevo

Fedez ironizza sulla frase choc pronunciata da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip in merito all’aborto. “Noi siamo contrati ad ogni sua forma”, ha detto il conduttore. Né l’opinione né il fatto che abbia parlato alla prima persona plurale, tuttavia, è andato giù al pubblico, tanto che una shitstorm lo ha travolto nelle scorse ore. Anche il rapper ha voluto dire la sua sui social network, ma con il consueto sarcasmo che non contraddistingue.

“Noi siamo contro l’aborto in ogni sua forma”. La frase pronunciata da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha creato non poche polemiche, tanto che molti esponenti del mondo dello spettacolo hanno voluto dire la propria, unendosi al coro di critiche nei confronti del conduttore. Perfino la Endemol ha preso le distanze dal pensiero del direttore di Chi, sottolineando come ad esprimersi a favore della possibilità di interrompere volontariamente una gravidanza sia stata anni addietro la popolazione e come esso sia dunque un diritto da non mettere in dubbio. A mettere il carico da novanta alla questione, pochi istanti fa, è stato Fedez. Il cantante ha pubblicato un post ironico sul tema sul suo profilo Instagram.

Il post mostra una simulazione di cartellonistica elettorale, sulla scia del video di presentazione del suo nuovo album, in cui Fedez appare vestito con un saio e con una torcia tricolore tra le mani. Attorno a lui numerosi altri simboli tipici del Medioevo: in primis Giovanna D’Arco al rogo. Il riferimento del rapper alle dichiarazioni anti aborto di Alfonso Signorini è per nulla velato, dato che proprio la scritta “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma” appare al centro della locandina. Da un lato, dunque, il cantante ha trovato un ulteriore modo per pubblicizzare il suo nuovo prodotto tramite un trend topic del momento, dall’altro lato non ha mancato l’occasione di esprimersi su un tema dalla grande importanza sociale. “Pari opportunità ma nel rispetto dei valori tradizionali”, ha scritto nella didascalia. Ad intervenire, tra i commenti, anche la moglie Chiara Ferragni, che a sua volta si è scagliata contro il conduttore del Grande Fratello Vip: “Ma chi direbbe una cosa del genere nel 2021?”.