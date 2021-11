Overdose, raggiunta la cifra record di 100.000 morti quest’anno

Si stima che 100.000 americani siano morti per overdose di droga in un anno, una pietra miliare mai vista prima. I funzionari sanitari dicono essere legata alla pandemia COVID-19 e a una fornitura di droga più pericolosa.

Le morti per overdose sono aumentate per più di due decenni, hanno accelerato negli ultimi due anni. Secondo i nuovi dati pubblicati mercoledì, i decessi sono saliti di quasi il 30% nell’ultimo anno. Gli esperti credono che i fattori principali siano la crescente prevalenza del mortale fentanyl nell’offerta di droghe illecite e la pandemia del COVID-19. Il Coronavirus, infatti, ha lasciato molti consumatori di droga socialmente isolati e incapaci di ottenere cure o altro supporto.

Il numero è “devastante”, ha detto Katherine Keyes, un’esperta della Columbia University sui problemi di abuso di droga. “È una grandezza di morte per overdose che non abbiamo mai visto in questo paese”. Le overdosi di droga ora superano le morti per incidenti d’auto, pistole e anche influenza e polmonite. Il totale è vicino a quello del diabete, la causa di morte numero 7 della nazione.

Gli spaventosi numeri delle morti per overdose

Attingendo agli ultimi dati disponibili sui certificati di morte, i Centers for Disease Control and Prevention hanno prodotti una stima. 100.300 americani sono morti di overdose da maggio 2020 ad aprile 2021. Non è un conteggio ufficiale. Possono volerci mesi perché le indagini sui decessi per droga diventino definitive, quindi l’agenzia ha fatto la stima basandosi su 98.000 rapporti che ha ricevuto.

Il CDC ha precedentemente riferito che ci sono stati circa 93.000 morti per overdose nel 2020, il numero più alto registrato in un anno solare. Robert Anderson, il capo delle statistiche di mortalità del CDC, ha detto che il conteggio del 2021 probabilmente supererà i 100.000. “Il 2021 sarà terribile“, ha concordato il dottor Daniel Ciccarone, un esperto di politica della droga all’Università della California, San Francisco.

Leggi anche: Decathlon sospende vendita canoe: “Pericolose se utilizzate da migranti”

I nuovi dati mostrano che molte delle morti coinvolgono il fentanyl illecito, un oppioide altamente letale che cinque anni fa ha superato l’eroina come droga. Gli spacciatori hanno, poi, mischiato il fentanyl con altre droghe – una ragione per cui anche le morti da metanfetamine e cocaina stanno aumentando. Il CDC non ha ancora calcolato la ripartizione razziale ed etnica delle vittime di overdose. Il numero stimato di morti è aumentato in tutti gli stati tranne quattro – Delaware, New Hampshire, New Jersey e South Dakota. Gli stati con i maggiori aumenti sono stati Vermont (70%), West Virginia (62%) e Kentucky (55%).