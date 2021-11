Ambulanza finisce fuori strada e sbatte contro un muro: muore il paziente 85enne

Il paziente stava per essere trasferito da Prato, in una Rsa sulle montagne del pistoiese. Il conducente dell’ambulanza avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore. L’anziano è deceduto in ospedale a seguito delle ferite riportate nell’incidente.

Il paziente è deceduto in ospedale a Pistoia, dove era stato ricoverato giovedì a seguito dell’incidente stradale, nel quale era rimasta coinvolta l’ambulanza su cui si trovava, per essere trasportato in una Rsa. L’ambulanza è finita fuori strada sulla Porrettana, ed è andata a sbattere contro un muretto. L’autista sarebbe stato vittima di un malore.

“Siamo addolorati e vicini alla famiglia della vittima, faremo una indagine interna per capire la dinamica”, ha spiegato la Misericordia di Prato. Quando è accaduto l’incidente l’ambulanza stava compiendo un servizio di trasporto per trasferire l’85enne, paziente dalle cure intermedie di Prato, a una Rsa sulla montagna pistoiese. L’autista è rimasto illeso e avrebbe subito prestato soccorso al paziente e a un altro volontario che si trovava con lui a bordo del mezzo, che ha riportato la frattura di un femore.