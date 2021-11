Bollettino coronavirus 20 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 20 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

In Veneto quasi 2.000 i nuovi positivi

Dopo un leggero calo di ieri, oggi un nuovo picco di contagi: sono infatti quasi 2.000 i nuovi positivi, secondo il report regionale. È stato superato il tetto dei 400 contagi in 24 ore a Treviso e Padova. Dall’inizio dell’emergenza Covid i positivi sono in totale 499.540. Gli attualmente positivi risultano essere 20.494. Record anche delle vittime del virus oggi: sono 13, sempre in 24 ore, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 11.905.

Lazio oggi 1.079 positivi e 3 decessi

“Oggi nel Lazio, su 15.989 tamponi molecolari e 29.975 tamponi antigenici per un totale di 45.964 tamponi, si registrano 1.079 nuovi casi positivi (-150); 3 i decessi (-1), 613 i ricoverati (+2), 80 le terapie intensive (-5) e +714 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 523”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino sull’andamento di Covid-19 in regione. Rispetto al 20 novembre 2020, sottolinea, si contano “-38 decessi, -1.588 casi positivi,-2.589 ricoverati in area medica, -257 ricoverati in terapia intensiva, -60.373 in isolamento domiciliare”. Questi, nel dettaglio, i numeri nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 223 i nuovi casi, con 1 decesso; Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 60 i nuovi casi, con 1 decesso. Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 304 nuovi casi e un decesso. Asl di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 124 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi, con 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi.

In Emilia-Romagna 1.055 nuovi positivi e 2 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 444.475 casi di positività, 1.055 in più rispetto a ieri, su un totale di 32.999 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 172 nuovi casi e Rimini con 140: seguono Ravenna (131), Cesena (121), Forlì (110), poi il Circondario Imolese (92), Ferrara (77), Modena (73), Reggio Emilia (71), Parma (39) e infine Piacenza con 29 nuovi casi. Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.942 tamponi molecolari, per un totale di 6.438.990. A questi si aggiungono anche 16.057 test antigenici rapidi. Si registrano invece 2 decessi: un uomo di 88 anni a Piacenza e un altro uomo di 70 anni a Ferrara. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.698. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51 (+2 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (+22). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (+2 rispetto a ieri); 6 a Parma (inviariato); 4 a Reggio Emilia (invariato); 3 a Modena (-2); 14 a Bologna (invariato); 6 a Imola (+1); 8 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (invariato); 2 a Cesena (+1); 2 a Rimini (invariato). Anche oggi nessun ricovero in terapia intensiva a Forlì.

In Campania altri 983 positivi

Nelle ultime 24 ore in Campania sono risultate positive al Covid 983 persone a fronte di 30170 test effettuati con una incidenza del 3,25%, in leggero rialzo rispetto al 3,04% di ieri. I deceduti sono tre. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 26 a fronte dei 656 disponibili. Più due rispetto ad ieri. I posti letto di degenza disponibili sono 3160 (posti letto Covid e offerta privata): 293 quelli occupati, 5 in meno rispetto al dato precedente.

In Toscana un altro decesso

In Toscana sono 296.887 i casi di positività al Coronavirus, 423 in più rispetto a ieri (408 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico). L’età media dei 423 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Si registra un altro decesso – un uomo di 74 anni della provincia di Fiirenze – che porta il totale 7.365 morti. I ricoveri sono 297, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 40 in terapia intensiva, 2 in più. Questi al cuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 281.675 (94,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.847, +1,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 7.550 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (105 in più rispetto a ieri, più 1,4%). Sono 15.704 (18 in più rispetto a ieri, più 0,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 95 casi in più rispetto a ieri), Prato 23, Pistoia 35, Massa Carrara 33, Lucca 17, Pisa 43, Livorno 39, Arezzo 15, Siena 57, Grosseto 66.

In Calabria 230 nuovi contagi, e 1 morto

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 230 i nuovi contagi registrati (su 4.918 tamponi effettuati), +125 guariti e 1 morto (per un totale di 1.480 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +104 attualmente positivi, +102 in isolamento, +3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 11).

Valle D’Aosta, nessun decesso d 40 nuovi contagi

Salgono ancora in Valle d’Aosta i casi positivi al Covid 19. Il bollettino di oggi segnala nessun decesso ma 40 nuovi positivi che portano il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 12.697. I casi positivi attuali sono 354 di cui 346 in isolamento domiciliare, sette ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva. I casi fino ad oggi testati sono 95.435 mentre i tamponi effettuati sono 265.625. Il totale dei pazienti guariti sale a 11.866, + 14 rispetto a ieri. Decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 477.

Basilicata, 29 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 29 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti riguardano residenti), su un totale di 589 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 10. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 24 (+1) e di questi 2 sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 999. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 2.179 somministrazioni di cui 1.600 sono terze dosi. Finora 435.629 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,7 per cento del totale della popolazione residente), 400.380 hanno completato il ciclo vaccinale (72,4 per cento) e 24.990 sono le terze dosi (4,5 per cento), per un totale di 860.999 somministrazioni effettuate.

