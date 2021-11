Il sindaco di Codogno, il primo Comune travolto dal Covid: “Nessun corteo no vax, mai visti da queste parti”

Il sindaco di Codogno, il Comune che venne travolto per primo dal Covid, ad Askanews, ha replicato alla domanda su cosa ne pensi dei cortei No vax: “Da queste parti? Mai visti”.

Francesco Passerini, sindaco di Codogno, ha così replicato, su cosa pensi riguardo i cortei No vax: “Grazie a Dio qui non abbiamo mai visto cortei di No vax. Io capisco tutto. Quella che può essere una libertà democratica, noi siamo un Paese democratico e libero. Però penso che sia stato un po’ un cortocircuito, una deviazione”.

“Soltanto chi non vuole vedere, nega”

LEGGI ANCHE > Nuova truffa, accettano una tessera sconto e li costringono a spendere 7mila euro

“È un po’ come se a me fa male la gola, o ho la febbre, lasciamo perdere il Covid, cosa faccio? Non vado dal medico? Non mi fido del medico? È qualcosa che lascia un po’ senza parole – ha spiegato il suo punto di vista il sindaco parlando ad Askanews – Penso che non sia qualcosa di ordinario. Soltanto chi non vuole vedere, nega l’esistenza di ciò che è accaduto. Noi qua veramente abbiamo visto cosa vuol dire il virus in tutta la sua crudezza, in tutta la sua violenza, in tutta la sua brutalità. Negarlo è qualcosa di inconcepibile. È qualcosa che non vogliamo nemmeno concepire perché sarebbe negare l’evidenza”.