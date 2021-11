Bollettino coronavirus 21 novembre: 9.709 contagi, 46 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 21 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 9.709 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 11.555. Sono invece 46 le vittime in un giorno. Ieri erano state 49. Sono 487.109 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 574.812. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 520 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.345, ovvero 95 in più rispetto a ieri.

Sono 148.760 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 5.359 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.925.688, i morti 133.177. I dimessi e i guariti sono invece 4.643.751, con un incremento di 4.302 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia aumentano ricoveri, 1431 nuovi casi

Con 106.555 tamponi, sono 1431 i nuovi positivi registrati in Lombardia, una percentuale che si conferma all’1,6%. In crescita sono i ricoveri: 61 in terapia intensiva (+2) e 666 negli altri reparti (+10). E’ invece di due il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 34.280. Per quanto riguarda le province, a Milano i casi segnalati sono stati 529, a Brescia 181, a Varese 148, a Monza 145, a Bergamo 88, a Como 82, a Mantova 55, a Pavia 49, a Cremona 37, a Lecco 25, a Lodi 24 e 15 a Sondrio.

Nel Lazio 1.216 casi e 5 morti, Roma a quota 580

“Oggi nel Lazio su 13.984 tamponi molecolari e 27.182 tamponi antigenici per un totale di 41.166 tamponi, si registrano 1.216 nuovi casi (+137), 5 decessi (+2), 636 ricoverati (+23), 83 terapie intensive (+3) e +549 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 580”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Facendo un “raffronto con il 21 novembre 2020: -32 decessi, -1.445 casi positivi, -2.621 ricoverati in area medica, -254 ricoverati in terapia intensiva, -61.821 in isolamento domiciliare” aggiunge D’Amato.

In Sicilia 567 i nuovi positivi, 9 i morti

Sono 567 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 22.766 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 648. L’incidenza scende al 2,5% ieri era al 2,6%. L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 1.431 casi, al secondo il Veneto con 1.261 casi, al terzo il Lazio con 1.216 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 998 casi, al quinto la Campania con 798 casi e al sesto il Friuli Venezia Giulia con 642 casi. Gli attuali positivi sono 10.382 con un aumento di 290 casi. I guariti sono 268 mentre si registrano 9 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.146. Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 ricoverati, con 7 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 40, quattro in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 13 casi, Catania 195, Messina 206, Siracusa 55, Ragusa 22, Trapani 39, Caltanissetta 27, Agrigento 8, Enna, 2. (ANSA).

Emilia-Romagna, un migliaio di nuovi casi e aumento ricoveri

I nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sono intorno al migliaio, in linea con gli ultimi giorni: sono 998 su poco più di 26.300 tamponi delle ultime 24 ore. C’è un nuovo aumento dei ricoveri: 33 pazienti in più nei reparti Covid per un totale di 522 e un altro in terapia intensiva dove sono 52. Si contano altre sette vittime con Covid-19, per un totale decessi da inizio pandemia che supera quota 13.700. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. L’età media dei contagi odierni è di circa 41 anni. Sul territorio, la provincia dove il virus circola di più è ancora quella di Bologna con 227 casi, seguita da Forlì-Cesena con 184, poi Rimini (140), Ravenna (123), Ferrara (90), Modena (80), Reggio Emilia (78), Piacenza (44), Parma (32). In regione i malati effettivi ad oggi sono 14.114 (+707), il 96% in isolamento a casa.

In Friuli Venezia Giulia 642 nuovi contagi e 4 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.346 tamponi molecolari sono stati rilevati 591 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’11,05%. Sono inoltre 13.399 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (0,38%). Si registrano 4 decessi: una donna di 92 anni di Muggia deceduta in casa di riposo; un uomo di 88 anni e una donna di 77 anni entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 74 anni di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 215. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.930, con la seguente suddivisione territoriale: 885 a Trieste, 2.038 a Udine, 696 a Pordenone e 311 a Gorizia. I totalmente guariti sono 116.060, i clinicamente guariti 123, mentre le persone in isolamento risultano essere 5.830. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 126.184 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di due unità a seguito di un test antigenico non confermato dal tampone molecolare e di un test rimosso dopo la revisione del caso) con la seguente suddivisione territoriale: 28.981 a Trieste, 55.490 a Udine, 24.504 a Pordenone, 15.468 a Gorizia e 1.741 da fuori regione. Relativamente ai casi registrati all’interno del Servizio sanitario regionale: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono state registrate le positività di un infermiere e di un terapista. Per quanto riguarda infine le residenze per anziani, sono stati rilevati 9 casi tra gli operatori (Trieste, Udine, Pordenone e Grado) e 26 tra gli ospiti (Grado, Ronchi dei Legionari e San Daniele del Friuli). Sono, infine, state registrate le positività di due persone rientrate dall’estero.

In Toscana altri 3 decessi, ricoveri in calo

Sono 521, età media 40 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 80,7 anni. Le persone ricoverate sono 292 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (-1) Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 297.408 i casi di positività e 7.368 i deceduti. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 281.860 (94,8% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono 8.180. Oggi sono stati eseguiti 9.616 tamponi molecolari e 20.265 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,7% è risultato positivo. Sono invece 7.907 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,6% è risultato positivo. Dei 521 nuovi positivi odierni il 28% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 27% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, e il 3% ha 80 anni o più. Sono 82.294 i casi complessivi ad oggi a Firenze (121 in più rispetto a ieri), 27.190 a Prato (22 in più), 28.133 a Pistoia (41 in più), 15.543 a Massa (26 in più), 30.168 a Lucca (47 in più), 34.883 a Pisa (53 in più), 22.061 a Livorno (45 in più), 26.643 ad Arezzo (18 in più), 17.765 a Siena (71 in più), 12.173 a Grosseto (77 in più). Complessivamente, 7.888 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+338). Sono 15.610 (-94) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Sardegna, 87 nuovi casi

In Sardegna si registrano oggi 87 ulteriori casi confermati di positività al covid, sulla base di 1540 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8203 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 51 (1 in più di ieri). 2195 sono i casi di isolamento domiciliare (56 in più rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

