Sale su una torre per vedere il panorama e cade: muore studente di 21 anni

Tragedia questa mattina all’alba nei pressi della stazione Termini a Roma. Uno studente francese di 21 anni è precipitato dalla torre Santa Bibiana da un’altezza di 20 metri. Inutili i soccorsi.

Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. Secondo le primissime informazioni, il ragazzo sarebbe salito dalla scala esterna della torre insieme a un paio di amici per guardare il panorama di Roma dall’alto, quando è scivolato in una cisterna interna. Sulla vicenda indaga la polfer. Si ipotizza l’incidente.

Gli investigatori della Polfer stanno ascoltando gli amici che avevano trascorso con lui la serata per ricostruire l’accaduto. A dare l’allarme un amico, non è escludo che avessero consumato alcolici. Saranno gli esami tossicologici ad accertarlo. Il ragazzo era a Roma per motivi di studio.