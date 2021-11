Sono allo studio anche per Roma delle misure di sicurezza in vista di un altro Natale in epoca Covid.

Questo quello che si discuterà nelle prossime riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Tra le ipotesi sul tavolo, secondo quanto si apprende, potrebbero esserci transennamenti nelle principali vie dello shopping e accessi contingentati nelle piazze più frequentate della Capitale, come già avvenuto l’anno scorso.