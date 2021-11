Zona gialla per il Friuli-Venezia Giulia: scattano i divieti per i No vax

Scatta la zona gialla per il Friuli-Venezia Giulia da lunedì: imposti i divieti ai No vax. Chi ha il Green pass “base” potrà fare solo alcune cose.

Da lunedì il Friuli-Venezia Giulia si troverà in zona gialla: scattano subito i divieti ai No vax. Il presidente Massimiliano Fedriga anticipa il decreto che nel resto d’Italia entra in vigore il 6 dicembre.

Friuli-Venezia Giulia in zona gialla: cosa si potrà fare senza Green pass “rafforzato”

Il Friuli-Venezia Giulia entra in zona gialla da lunedì e fa scattare subito i divieti per i No vax. La decisione è stata presa dal presidente Massimiliano Fedriga e concordata con il governo. Il decreto che in tutta Italia entra in vigore il 6 dicembre viene applicato «per evitare confusione e soprattutto per fermare la curva epidemiologica in salita», come spiegano fonti della Regione.

In zona gialla passerà anche la provincia autonoma di Bolzano. L’ordinanza sarà firmata domani dal ministro della Salute Roberto Speranza. Da lunedì in Friuli-Venezia Giulia soltanto chi ha il Green pass “rafforzato”, quindi chiunque sia guarito completamente dal Covid-19 o ha completato il ciclo di vaccini, potrà svolgere le seguenti attività: andare al ristorante al chiuso, assistere a spettacoli a cinema o a teatro, andare allo stadio e nei palazzetti dello sport, partecipare alle feste e alle cerimonie pubbliche, andare in discoteca.

Chi invece ha il Green pass “base”, dato dal tampone molecolare valido per 72 ore o il tampone antigenico valido per 48 ore, potrà svolgere le seguenti attività: andare al lavoro, andare in palestra, prendere i mezzi pubblici locali, prendere treni regionali e a lunga percorrenza, alta velocità, aerei.

Il governo sta cercando di adeguare la App C19 ma non è scontato che ciò avvenga entro lunedì. Se il sistema non fosse ancora adeguato si procederà, almeno per i primi giorni, con le verifiche cartacee dei certificati.