Stupro di gruppo: Ciro Grillo e i suoi amici rinviati a giudizio

Ciro Grillo e i suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria, sono stati tutti rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Questo quanto deciso dalla gup Caterina Interlandi dopo un’ora di Camera di consiglio. E’ stata così accolta la richiesta del Procuratore Gregorio Capasso.

Si terrà il prossimo 16 marzo la prima udienza del processo a Ciro Grillo e dei suoi tre amici rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo. Lo ha decido la gup Caterina Interlandi.

“Accanimento contro la mia assistita finita sul banco degli imputati”

“La mia assistita è finita sul banco degli imputati”. E’ la denuncia di Giulia Bongiorno che difende la giovane italo norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici. “Il giudice ha ponderato, ha approfondito e ha scelto – dice – Se mi chiedete se sono felice la mia risposta è no, perché la mia assistita sta soffrendo tuttora, se mi chiedete invece se sono soddisfatta la mia riposta è si perché veramente, come mai prima di ora, ho assistito a una volontà di sgretolare atti che hanno un significato. C’è stato un accanimento contro la mia assistita che è stata messa sul banco degli imputati e non mi riferisco ai difensori ma a quello che ho letto, sono sati distorti gli atti”.