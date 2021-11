Ogni attimo è importante | Il Vangelo di oggi Sabato 27 Novembre 2021

Vegliare è sapere che ogni attimo è importante, e che non dobbiamo distrarre il nostro cuore dall’incontro quotidiano con Gesù.

Liturgia di oggi Sabato 27 Novembre 2021

SABATO DELLA XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Il Signore annuncia la pace per il suo popolo,

per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. (Sal 84,9)

Prima Lettura

Il regno e il potere saranno dati al popolo dei santi dell’Altissimo.

Dal libro del profeta Daniele

Dn 7,15-27

Io, Daniele, mi sentii agitato nell’animo, tanto le visioni della mia mente mi avevano turbato; mi accostai a uno dei vicini e gli domandai il vero significato di tutte queste cose ed egli me ne diede questa spiegazione: «Le quattro grandi bestie rappresentano quattro re, che sorgeranno dalla terra; ma i santi dell’Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, in eterno».

Volli poi sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre e molto spaventosa, che aveva denti di ferro e artigli di bronzo, che divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava, e anche intorno alle dieci corna che aveva sulla testa e intorno a quell’ultimo corno che era spuntato e davanti al quale erano cadute tre corna e del perché quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.

Io intanto stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell’Altissimo e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il regno.

Egli dunque mi disse: «La quarta bestia significa che ci sarà sulla terra un quarto regno diverso da tutti gli altri e divorerà tutta la terra, la schiaccerà e la stritolerà.

Le dieci corna significano che dieci re sorgeranno da quel regno e dopo di loro ne seguirà un altro, diverso dai precedenti: abbatterà tre re e proferirà parole contro l’Altissimo e insulterà i santi dell’Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge. I santi gli saranno dati in mano per un tempo, tempi e metà di un tempo.

Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto completamente. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi dell’Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno e gli obbediranno».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dn 3,82-87

R. A lui la lode e la gloria nei secoli.

Benedite, figli dell’uomo, il Signore.

Benedite, figli d’Israele, il Signore. R.

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore.

Benedite, servi del Signore, il Signore. R.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore.

Benedite, santi e umili di cuore, il Signore. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 27 Novembre 2021

Vegliate, perchè abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 21,34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.

Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

Parola del Signore.

Ogni attimo è importante | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 27 Novembre 2021

Vegliare ogni momento significa sapere che ogni attimo è tanto importante per noi e per Dio. Ogni momento è prezioso e non dobbiamo sciuparlo in “dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”. Tutto questo appesantisce il nostro cuore, lo distrae dal nostro vero bene che è Gesù e l’incontro con lui.

Nel Vangelo di questi giorni si parla del Giorno del Giudizio, che avverrà in un momento preciso ma sconosciuto persino a Gesù. Solo il Padre sa quando avverrà. L’incontro con Gesù, però, avviene in ogni momento, silenziosamente: è quando noi ce ne accorgiamo e lo accogliamo che allora quell’incontro ci cambia dentro.

Il commento al Vangelo di ieri:

Gesù ci osserva da molto e vorrebbe dirci qualcosa, ma non può parlare senza che noi non gli rivolgiamo lo sguardo del cuore: nel momento in cui ci saremo resi conto di questo, la nostra vita cambierà, perché ci sentiremo amati, unici, e soprattutto così importanti da dover essere “salvati”. Da cosa? Da tutto ciò che ci fa dire che non vogliamo esserlo, o che non ne abbiamo bisogno. Da ciò che annebbia la nostra vista interiore e che rapisce il nostro cuore lontano dalla fonte dell’amore disinteressato, che è Dio.