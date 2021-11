Positivo al covid l’assessore regionale della Lombardia, Davide Caparini

Davide Caparini, assessore al Bilancio della Regione Lombardia, è risultato positivo al Covid. La notizia è emersa nel pomeriggio durante il dibattito sulla nuova legge sanitaria in Consiglio regionale in corso dal 10 novembre.

Secondo quanto appreso da fonti di Palazzo Lombardia, l’assessore sta bene e non risulta sia stato in contatto stretto del Presidente della Regione Attilio Fontana. Il governatore non dovrà dunque mettersi in quarantena. Martedì si svolgeranno i test molecolari al Pirellone su consiglieri e personale.