Afghanistan, esplosione nei pressi di una scuola: la bomba in un’auto

Una tragedia sfiorata in Afghanistan, l’ennesima. Una nuova esplosione si è verificata a Kabul. Nel distretto PD3, nei pressi della scuola Habibia su Darulaman Road, un’auto con una bomba magnetica attaccata su di essa è stata lasciata esplodere sulla strada. Il portavoce del ministero dell’Interno del Governo dei talebani, Qari Saeed Khosti, ha annunciato che fortunatamente non ci sono vittime. Cinque persone, tra cui anche dei combattenti talebani, sono rimaste tuttavia ferite. Esse sono state accolte negli ospedali gestiti dai medici di Emergency per sottoporsi alle necessarie cure. Non ci sono finora informazioni in merito alle responsabilità dell’attacco. Lo riportano i media locali.