Ancora un incidente sul lavoro: precipita dal tetto, è grave

Un uomo è caduto da un tetto per oltre 4 metri mentre stava lavorando alla copertura di una abitazione. E’ in gravi condizioni

Grave incidente per un uomo di 58 anni che è precipitato da un tetto per oltre 4 metri di altezza mentre stava lavorando alla copertura di un’abitazione. E’ accaduto a San Pietro di Longobardi in provincia di Vibo Valentia, sul posto sono intervenuti i medici del 118.

La vittima è stato trasportato al Pugliese Ciaccio di Catanzaro tramite un elicottero, le condizioni sono critiche e al momento si trova in prognosi riservata.