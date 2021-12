Blitz anti-droga, 12 arresti: gli illeciti fruttavano oltre 500 mila euro annui

Una operazione anti-droga, denominata “Carthago”, è stata condotta questa mattina in provincia di Palermo. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di dodici persone, indagate, in concorso tra loro, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Il giro illecito dei pusher, in base alle indagini, fruttava almeno 500 mila euro annui.

Sei persone in arresto e sei ai domiciliari. È questo il bilancio dell’operazione anti-droga denominata “Carthago”, portata avanti questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Monreale, in provincia di Palermo. I provvedimenti di misura cautelare, emessi dal gip del Tribunale del capoluogo siciliano nel corso delle indagini preliminari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, sono il frutto di una complessa attività investigativa, avviata a settembre del 2018 e andata avanti sino ad aprile 2020. Essa ha permesso di mettere luce su una intensa e fiorente attività di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana messa in piedi nel quartiere Passo di Rigano.

Leggi anche -> Messina, sequestrati 817mila euro: nel mirino 110 stranieri che percepivano il reddito cittadinanza

Lo spaccio avveniva in pieno giorno anche nella villetta comunale, proprio davanti la scuola media del quartiere. Un fattore che ha fatto da aggravante alla disposizione delle misure cautelari. Le attività illecite erano la principale fonte di sostentamento economico per le famiglie indagate. “I proventi erano utilizzati per il sostentamento delle famiglie degli indagati durante i loro periodi di detenzione e per il pagamento delle spese legali”, hanno spiegato gli investigatori dell’Arma. In totale si stima che in un anno i malviventi abbiano ottenuto un guadagno di oltre 500 mila euro. È per queste ragioni che, per imporre la propria presenza sul territorio e ottenere sempre più denaro, i gestori del traffico non esitavano a usare la violenza e le minacce. A farne le spese in una occasione era stato anche un cliente, pestato perché ritenuto colpevole con le proprie dichiarazioni di aver causato l’arresto di uno degli indagati.

Leggi anche -> Napoli, sequestrate oltre 800mila mascherine non conformi: avrebbero fruttato mezzo milione

In totale, al culmine delle operazione di perquisizione ai danni degli indagati, i militari hanno sequestrato circa 500 dosi di droga: cocaina, crack, hashish e marijuana tra tutte. “L’operazione di oggi è il frutto della costante azione di contrasto al grave fenomeno del traffico di stupefacenti che i carabinieri del Comando provinciale di Palermo conducono, senza sosta, attraverso l’incessante azione di controllo del territorio e la capillare presenza su tutta la Provincia, con particolare riferimento alle aree e ai quartieri più disagiati”. A dirlo sono gli investigatori dell’Arma nella conferenza stampa che si è svolta al termine dell’operazione anti-droga ‘Carthago’ dei carabinieri della Compagnia di Monreale.