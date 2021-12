La variante Omicron fa rinviare il primo volo diretto Marocco-Israele

La compagnia area Royal Air Maroc ha deciso di rinviare il primo volo tra i due Paesi. Preoccupa la situazione pandemica

La compagnia di bandiera marocchina Royal Air Maroc ha dichiarato di avere rinviato il primo volo diretto da Rabat per Israele. La data era prevista per il 12 dicembre, ma le preoccupazioni legate alla diffusione della variante Omicron del virus hanno portato l’azienda a questa scelta. La compagnia aerea aveva dichiarato che avrebbe offerto tre voli a settimana, per poi passare a cinque.

In realtà da lunedì scorso il Marocco ha sospeso tutti i voli in arrivo, una misura che resterà in vigore per due settimane. Marocco e Israele, dopo decenni di tensioni politiche, hanno normalizzato i rapporti diplomatici nel dicembre dello scorso anno.