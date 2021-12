Siracusa, trasporto illecito di rifiuti: scattano denunce e sequestri

Il tuo browser non supporta questo file

Siracusa: i Carabinieri hanno scoperto un trasporto illecito di rifiuti, sono scattate denunce e sequestri a Noto.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto hanno effettuato controlli ad autotrasportatori di materiali ferrosi.

Trasporto illecito di rifiuti, sequestrato autocarro con relativo materiale trasportato

Durante uno di questi controlli, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo, che a bordo del proprio camion stava trasportando un quintale e mezzo circa di metalli senza avere con se la prevista documentazione autorizzativa e di trasporto.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria aretusea mentre l’autocarro ed il relativo materiale trasportato sono stati sottoposti a sequestro. Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire all’identità del committente ovvero del proprietario dei rifiuti illecitamente trasportati.

I Carabinieri della Compagnia di Noto evidenziano che per i reati ambientali risponde anche il committente a meno che non dimostri di aver consegnato i rifiuti ad una ditta autorizzata previo rilascio di idonea documentazione.