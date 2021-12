Un 30enne è stato ucciso stamattina a colpi di pistola in un palazzo un via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, alla periferia di Roma. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato trovato questa mattina, poco dopo le otto.



La vittima, un cittadino romeno pluripregiudicato, era a terra sporco di sangue, accanto all’ascensore, come se la vittima stesse entrando. A terra sono stati trovati tre bossoli. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri.

In aggiornamento