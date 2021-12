Bollettino coronavirus 7 dicembre: 15.756 contagi, 99 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 7 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 15.756 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.503. Sono invece 99 le vittime in un giorno, ieri erano state 92.

Sono 695.136 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 301.560. Il tasso di positività è al 2,27%%, in calo rispetto al 3,1% di ieri. Sono invece 776 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 89. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.078, ovvero 199 in più rispetto a ieri.

Sono 240.894 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.059 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.134.318, i morti 134.386. I dimessi e i guariti sono invece 4.759.038, con un incremento di 10.584 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia 9 decessi e 2783 positivi

Con 142.469 tamponi eseguiti, è di 2.783 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrato in Lombardia, con una percentuale in diminuzione all’1,9% (ieri 2,2%). Sono 134 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 più di ieri, mentre superano quota mille i ricoverati negli altri reparti 1.041 (+55) mentre sono 9 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 34.479. A Milano sono stati segnalati 969 nuovi contagi di cui 353 in città; a Bergamo 140; a Brescia 325, a Como 166, a Cremona 82, a Lecco 67, a Lodi 60, a Mantova 159, a Monza 259, a Pavia 118 e a Sondrio 16.

In Veneto anche oggi si sfiorano i 3 mila nuovi positivi

Anche oggi si sono sfiorati i tremila positivi in Veneto, per la precisione sono 2.960 i nuovi contagi da Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Su 122mila tamponi l’incidenza è del 2,42%. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state 9. In deciso aumento anche i ricoveri negli ospedali: sono 904 i ricoveri totali (+82) per Covid nelle ultime 24 ore. Di questi, nei reparti dell’area medica sono 772 (+72), mentre sono 133 in terapia intensiva (+10). Lo registra il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi.

Nel Lazio 1.474 nuovi casi e 12 morti, Roma a quota 681

“Oggi nel Lazio su 20.110 tamponi molecolari e 37.255 tamponi antigenici per un totale di 57.365 tamponi, si registrano 1.474 nuovi positivi (+468), sono 12 i decessi (+2), 769 i ricoverati (+4), 106 le terapie intensive (+7) e +1.040 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. i casi a Roma città sono a quota 681”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Ieri record con oltre 56 mila somministrazioni con un incremento del 74% rispetto alla settimana precedente, superiore alla quota target” aggiunge D’Amato. Rispetto al 7 dicembre dello scorso anno si registrano nel Lazio 102 casi in più, 2.440 ricoveri in meno in area medica, 245 in meno in terapia intensiva, 66.050 isolati a domicilio in meno e 34 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione” sottolinea D’Amato.

In Piemonte 1.310 nuovi casi, record dal 22 aprile

Sono 1.310 i nuovi casi di Covid in Piemonte comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione. Un numero così alto non si registrava dal 22 aprile, giorno con 1.464 contagi. Sale anche il tasso di positività: 2,3%, con 56.631 tamponi diagnostici processati, di cui 48.132 antigenici. La quota di asintomatici, tra i positivi, è del 62,4%. Sono stati accertati 742 casi con lo screening, 451 da contatti di caso, per 117 c’è indagine in corso. Molto alto anche il numero dei nuovi guariti, 713. Sono stati registrati 3 nuovi decessi, ma nessuno relativo a oggi. Stabile il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 463(+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.789.

Covid: in Campania 1150 positivi, nove decessi

Sono 1.150 i casi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Campania, su 36.513 test esaminati. Cala il tasso di contagio che passa da 4,76% – come solitamente accade dopo il fine settimana, quando diminuiscono i test, aumenta l’indice – a 3,14%. Otto i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (22, +1 rispetto a ieri), e anche in degenza (342, +1 rispetto a ieri).

In Sicilia 975 i nuovi positivi, 10 i morti

Sono 975 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 32.170 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 505. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta poco sopra il 3%. L’isola è, al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 2.960 casi, al secondo la Lombardia con 2.783 al terzo il Lazio con 1.474 casi, al quarto L’Emilia Romagna con 1.350, al quinto il Piemonte con 1.310 casi, al sesto la Campania con 1 150 casi. Gli attuali positivi sono 14.110 con un aumento di 407 casi. I guariti sono 558 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.250. Sul fronte ospedaliero sono 377 i ricoverati, con 15 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 46, un caso in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 123 casi, Catania 284, Messina 213 Siracusa 48, Ragusa 29, Trapani 86, Caltanissetta 76, Agrigento 111, Enna, 13

Oggi in Friuli Venezia Giulia 505 nuovi contagi e 11 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone: nello specifico, si tratta di due donne di 93 anni di Trieste (decedute in ospedale e in Rsa), una donna di 85 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 46 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in Rsa), un uomo di 89 anni di Grado (deceduto Rsa), una donna di 78 anni di Sagrado (deceduta in ospedale), una donna di 92 anni di Latisana (deceduta in ospedale), una donna di 87 anni di Attimis (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Terzo di Aquileia (deceduto in ospedale) e infine una donna di 60 anni di S. Daniele del Friuli (deceduta in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.035, con la seguente suddivisione territoriale: 938 a Trieste, 2.052 a Udine, 721 a Pordenone e 324 a Gorizia. I totalmente guariti sono 123.323, i clinicamente guariti 315, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.645. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 135.649 persone con la seguente suddivisione territoriale: 32.316 a Trieste, 58.155 a Udine, 26.540 a Pordenone, 16.761 a Gorizia e 1.877 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 unità a seguito di 6 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un operatore tecnico, un medico e due infermieri dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un amministrativo, un collaboratore amministrativo, due infermieri e due operatori socio sanitari dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di tre infermieri, un operatore socio sanitario e un’ostetrica dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; di un collaboratore professionale all’Irccs Cro di Aviano; di un amministrativo all’Azienda di coordinamento regionale sanitario. Sono stati rilevati poi quattro casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Pordenone, Trieste e Montereale) mentre risultano essere positivi quattro operatori all’interno delle strutture stesse (Pordenone, Azzano Decimo e S. Daniele).

In Toscana 498 nuovi casi positivi, 2 decessi

I ricoverati sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno). In Toscana sono 498 i nuovi casi Covid (476 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico), che portano a 305.767 il totale dall’inizio della pandemia da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 287.658 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.603 tamponi molecolari e 30.271 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.463 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.677, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 65,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 498 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

In Abruzzo 156 nuovi positivi e tre decessi

Sono 156 (di età compresa tra 1 e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89384. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 78 e 92 anni, due in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Teramo) e sale a 2602.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 81821 dimessi/guariti (+240 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4961 (-87 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 811 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 119 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4834 (-86 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3792 tamponi molecolari (1611254 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13597 test antigenici (1421401). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.59 per cento. Del totale dei casi positivi, 22594 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 22573 in provincia di Chieti (+67), 21098 in provincia di Pescara (+12), 22268 in provincia di Teramo (+35), 713 fuori regione (+4) e 138 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In aggiornamento